The Best Chef Awards tem 17 brasileiros entre melhores – 06/11/2024 – Comida

O The Best Chef Awards, premiação que elege os melhores chefs do mundo, anunciou a lista de sua 8ª edição nesta quarta-feira (6), em cerimônia em Dubai.

Entre os 550 chefs de 62 países premiados, estão 17 brasileiros. Os mais bem colocados no ranking são Alex Atala, à frente do D.O.M., restaurante paulistano com duas estrelas Michelin, e Manu Buffara, do curitibano Manu e sócia do bar Exímia, em São Paulo.

Neste ano, a premiação deixou de criar um ranking com os cem melhores do mundo e passou a conferir de uma a três “facas” para cada um, sendo três facas nível mais alto —como se fossem estrelas Michelin. Atala e Buffara foram os únicos brasileiros reconhecidos com três facas, repetindo as melhores colocações como na edição do ano passado.

Ainda assim, o prêmio manteve um top três global de chefs. Rasmus Munk, do restaurante Alchemist, na Dinamarca, recebeu o posto de melhor do mundo. Em seguida, ficou Albert Adrià, do Enigma, na Espanha, e Eric Vildgaard, do Jordnær, também da Dinamarca.

Ivan Ralston, do Tuju, eleito chef do ano pelo especial O Melhor de São Paulo Gastronomia, da Folha, recebeu duas facas. Janaina Torres, do Bar da Dona Onça, e Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, também receberam duas facas.

O The Best Chef Awards é feito com base em uma votação feita por cerca de 500 jurados, como chefs e críticos gastronômicos. Veja a lista de chefs brasileiros com restaurantes no país abaixo e a lista completa no site thebestchefawards.com.

Três facas

Alex Atala – D.O.M (São Paulo)

Manu Buffara – Manu (Curitiba)

Duas facas

Alberto Landgraf – Oteque (Rio de Janeiro)

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca – Origem (Salvador)

Ivan Ralston – Tuju (São Paulo)

Janaina Torres – Bar da Dona Onça (São Paulo)

Jefferson Rueda – A Casa do Porco (São Paulo)

Rafa Costa e Silva – Lasai (Rio de Janeiro)

Uma faca