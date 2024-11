onde assistir ao vivo, escalações, horário e detalhes do Brasileirão

Share Tweet Share Share E-mail

Atlético-GO e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, para um duelo importante da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 21h (horário de Brasília), acontecerá no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e promete ser um confronto eletrizante. De um lado, o Dragão luta para escapar do rebaixamento; do outro, o Galo busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, o jogo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere, que exibe todas as emoções do Brasileirão com uma cobertura completa e análise antes e depois do apito final. Abaixo, veja os detalhes da partida, incluindo as prováveis escalações, retrospecto entre os times e a situação de ambos no campeonato.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Atlético-GO ocupa a última posição da tabela com apenas 20 pontos, enfrentando uma situação crítica e precisando de uma série de vitórias para escapar do rebaixamento. Com um desempenho abaixo do esperado na temporada, o Dragão tem lutado para encontrar consistência tanto no ataque quanto na defesa. Sua base de apoio reside no trabalho defensivo e no jogo coletivo, que terá de se sobressair diante de um adversário tecnicamente superior.

Enquanto isso, o Atlético-MG se encontra em 10º lugar, somando 41 pontos, e busca um caminho para chegar à zona de classificação para a Copa Libertadores. A equipe mineira teve um desempenho irregular ao longo do campeonato, mas ainda possui chances matemáticas de avançar para o torneio continental. Com um elenco de qualidade e liderado por jogadores experientes, o Galo espera garantir mais uma vitória fora de casa para se consolidar na tabela e manter vivas as esperanças de alcançar o G-6.

Onde assistir ao vivo

Para quem deseja acompanhar a partida entre Atlético-GO e Atlético-MG ao vivo, o jogo será exibido exclusivamente pelo canal Premiere, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com cobertura completa e comentaristas especialistas, o Premiere oferece análises de pré-jogo, comentários durante a partida e um resumo dos melhores momentos ao final, proporcionando uma experiência completa para os torcedores.

Escalações prováveis e desfalques

Abaixo, confira as prováveis escalações das equipes e os principais desfalques que impactarão as escolhas dos técnicos.

Atlético-GO (técnico Anderson Gomes)

Goleiro: Ronaldo

Ronaldo Defesa: Maguinho (LD), Luiz Felipe e Alix Vinícius (zagueiros), Guilherme Romão (LE)

Maguinho (LD), Luiz Felipe e Alix Vinícius (zagueiros), Guilherme Romão (LE) Meio-campo: Lucas Kal, Rhaldney, Baralhas, Shaylon

Lucas Kal, Rhaldney, Baralhas, Shaylon Ataque: Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez

Desfalques: Anderson Martins (zagueiro) e Bruno Tubarão (lateral-direito) estão suspensos. O técnico Anderson Gomes deve optar por Alix Vinícius e Maguinho como substitutos.

Atlético-MG (técnico Gabriel Milito)

Goleiro: Matheus Mendes

Matheus Mendes Defesa: Mariano (LD), Igor Rabello e Rômulo (zagueiros), Paulo Vitor (LE)

Mariano (LD), Igor Rabello e Rômulo (zagueiros), Paulo Vitor (LE) Meio-campo: Rodrigo Battaglia, Igor Gomes, Brahian Palacios

Rodrigo Battaglia, Igor Gomes, Brahian Palacios Ataque: Cadu, Hulk, Paulinho

Desfalques: Gabriel Milito poderá optar por uma formação alternativa, poupando jogadores como Hulk e Paulinho devido ao confronto decisivo pela Copa do Brasil. Isso abre espaço para a entrada de reservas que buscam mostrar serviço.

Retrospecto do confronto entre Atlético-GO e Atlético-MG

Ao longo da história, Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentaram 17 vezes, e o Galo possui uma vantagem expressiva, com 12 vitórias contra apenas 2 triunfos do Dragão. O último encontro entre os times terminou empatado em 1 a 1, um resultado que marcou a disputa equilibrada entre as equipes. No entanto, jogando em casa, o Atlético-GO espera aproveitar o fator local para surpreender e obter uma vitória crucial.

Fatos e estatísticas

Total de jogos entre os times: 17 confrontos.

17 confrontos. Vitórias do Atlético-MG: 12.

12. Vitórias do Atlético-GO: 2.

2. Empates: 3.

3. Último confronto: Empate em 1 a 1.

Esses números reforçam o favoritismo do Atlético-MG, mas o Atlético-GO, que luta para se manter na Série A, possui histórico de resistência quando joga em seus domínios.

Arbitragem e tecnologia do VAR

A arbitragem da partida será comandada por Wilton Pereira Sampaio, um dos árbitros mais experientes do Brasil. Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires e Fabrício Vilarinho da Silva, enquanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral atuará como o responsável pelo árbitro de vídeo (VAR). O uso do VAR será fundamental para garantir decisões corretas em lances polêmicos e evitar possíveis erros que possam influenciar o resultado.

O que esperar do jogo

Em busca de três pontos vitais, o Atlético-GO deverá adotar uma postura ofensiva, principalmente no início da partida, para pressionar o Atlético-MG e tentar abrir o placar rapidamente. A equipe goiana tem uma das defesas mais frágeis do campeonato, por isso precisará ajustar o setor para impedir as investidas dos atacantes mineiros.

Já o Atlético-MG pode adotar uma estratégia mais cautelosa, buscando explorar os espaços deixados pelo Atlético-GO nos contra-ataques. O Galo conta com jogadores rápidos e criativos no meio-campo e no ataque, o que pode ser determinante para construir jogadas de perigo. Além disso, a presença de Hulk, mesmo que por tempo reduzido, traz experiência e qualidade para o time.

Curiosidades e detalhes sobre a partida

O Atlético-GO precisa vencer para ter alguma chance de sair da zona de rebaixamento, o que torna o jogo uma decisão para o time.

O Atlético-MG alterna entre competições, já que disputa a Copa do Brasil e almeja uma vaga na Libertadores, o que coloca o técnico Gabriel Milito em um dilema sobre quem poupar.

Jogando em casa, o Atlético-GO conseguiu as únicas duas vitórias contra o Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Protocolo de segurança e ingressos

Para garantir a segurança dos torcedores, o Atlético-GO reforçou os protocolos sanitários para a partida. A entrada no Estádio Antônio Accioly será condicionada à apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19, além do uso obrigatório de máscara em todas as dependências do estádio. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias locais e em pontos de venda autorizados, e a expectativa é de um bom público para apoiar o Dragão em sua luta contra o rebaixamento.

Expectativas dos treinadores

Ambos os treinadores, Anderson Gomes e Gabriel Milito, expressaram confiança em suas equipes para o duelo desta quarta-feira. Gomes, técnico do Atlético-GO, destacou a importância do jogo e a necessidade de total concentração para conseguir a vitória em casa. Ele acredita que o apoio da torcida pode ser um diferencial para o time.

Por sua vez, Milito afirmou que o Atlético-MG não deve se desviar do foco, mesmo com a proximidade da final da Copa do Brasil. Ele garantiu que o Galo entrará em campo com a intenção de conquistar os três pontos, ressaltando a importância de somar no Brasileirão.

Cronologia dos fatos importantes

Início do Campeonato Brasileiro : o Atlético-GO luta para se manter fora da zona de rebaixamento.

: o Atlético-GO luta para se manter fora da zona de rebaixamento. 31ª Rodada : derrota do Atlético-GO, que coloca a equipe em uma posição ainda mais crítica.

: derrota do Atlético-GO, que coloca a equipe em uma posição ainda mais crítica. 6 de novembro de 2024: confronto decisivo entre Atlético-GO e Atlético-MG, com objetivos distintos para as duas equipes.

Pontos de destaque do Atlético-GO