Times acreanos decidem futuro na Copa do Brasil em jogos no Piauí e Mato Grosso

Os dois representantes do Acre na Copa do Brasil entram em campo nesta quarta-feira, 17, para decidirem se avançam de fase na competição.

O primeiro a entrar em campo, às 14 horas no horário do Acre, é o Atlético Acreano que enfrenta o Picos, na cidade de mesmo nome, no interior do Piauí. A partida será disputada no estádio Helvídio Nunes de Barros e o Galo Carijó, por ter um ranking na CBF melhor que o adversário, joga pelo empate para seguir na competição.

Quem deveria jogar em casa pela competição era o Galvez. Por conta das restrições impostas pelo decreto que colocou o Acre na bandeira vermelha da Covid-19, os jogos de futebol estão suspensos. O jeito foi levar a partira para outro estado. O jogo contra o Atlético Goianiense vai ser realizado na Arena Pantanal, que fica em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso.

Como o mando de campo é do time acreano, o Galvez só segue na competição em caso de vitória. A partida está marcada para começar às 15 horas também no horário do Acre.

Além dos dois adversários, os times acreanos terão como principal dificuldade a falta de ritmo, já que os treinos coletivos também não estão autorizados.