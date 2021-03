Bope fecha esconderijo de drogas e apreende 3 kg de entorpecentes na casa de traficante

Uma ação dos Policiais Militares do Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na apreensão de 3 kg de entorpecentes na noite desta terça-feira, 16, em uma residência localizada na rua Coração de Estudante, no Conjunto Habitacional Joarez Távora, em Rio Branco.

A polícia recebeu a denúncia anônima de que uma casa estava sendo usada como esconderijo de drogas e armas de fogo. A guarnição policial se deslocou até ao local, fez um cerco na residência, olhou por uma brecha e visualizou na casa algo de ilícito. Os policiais adentraram e durante uma revista encontraram 3 kg de entorpecentes, sendo barras de maconha e cocaína.

Durante a ação da polícia, o traficante não foi encontrado na casa. As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.