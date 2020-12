TJAC recebe visita institucional de Bocalom e senadora Mailza Gomes

A pauta do diálogo envolveu assuntos relacionados ao alinhamento institucional e parcerias.

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, recebeu nesta quarta-feira, 9, a visita institucional do prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, e da senadora da República Mailza Gomes.

A reunião foi marcada pelo diálogo, alinhamento institucional, exposição de interesses comuns e discussão de questões de interesse da sociedade.

Tião Bocalom foi o candidato vitorioso das últimas eleições para ficar à frente da gestão municipal da capital de 2021 a 2024. Já o mandato da senadora Mailza Gomes vai até o final de 2022. Ambos os políticos se colocaram à disposição para diálogos sobre parcerias e fortalecimento das ações da instituição.