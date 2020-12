Trabalhos na BR-364 prosseguem entre Bujari e Cruzeiro do Sul

Apesar das chuvas terem se intensificado, ainda há frentes de serviço de manutenção da BR-364 entre o Bujari e Cruzeiro do Sul. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, conseguiu uma suplementação orçamentária de R$ 15 milhões, o que impulsionou o trabalho que é executado por três construtoras, sendo duas acreanas.

No sentido capital Vale do Juruá, há equipes antes de Feijó, que é o pior trecho rodovia e outra no percurso entre Feijó e Tarauacá e também há trabalho sendo executado entre Cruzeiro e o Rio Liberdade. Já a obra dos 11 quilômetros da Variante, iniciado em agosto e ainda não foi concluído. Agora é o asfalto de um segmento de 2 km, onde havia muitos remendos, está sendo recapeando com o objetivo de melhorar a regularidade e a impermeabilização da pista.

O Batalhão de Engenharia e Construção – 7° BEC, atua entre Bujari e Sena Madureira.

O superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, afirma que a atividade na rodovia federal continuará enquanto houver condição. ”Enquanto o tempo deixar vamos trabalhar. Assinamos contrato recentemente e vamos fazer alguns reparos após o Bujari, que tem uns pontos muito ruins”, cita.

Até o ano passado, o trabalho executado na BR 364 era de recuperação. Agora é de manutenção, o que segundo Carlos Moraes, será constante. “A BR-364 no Acre tem uma fragilidade estrutural muito grande proveniente do solo chamado tabatinga, que é um solo argiloso, altamente expansivo e de baixa capacidade de suporte, o qual predomina na região. Enquanto essa fragilidade estrutural e os problemas de drenagem não forem corrigidos, exigirá uma manutenção pesada”, afirma.