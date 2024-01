Todos os recursos especiais que você precisa saber sobre o Global Bets app

Qualquer negócio lucrativo pode potencialmente se tornar alvo de uma aquisição invasora. Usando diferentes esquemas, os vigaristas podem chegar até você e tentar tirar a sua empresa. O próprio conceito de “invasão” é sinónimo do termo mais conhecido – “aquisição hostil” e, na verdade, representa uma versão mais dura e manifestamente ilegal do mesmo. Os ataques de invasores estão se espalhando ativamente por todo o mundo como uma forma de os vigaristas ganharem dinheiro. Em particular, estão a ser registadas tentativas de “desprender” propriedades em países latino-americanos. Neste artigo veremos exemplos de ataques de invasores e maneiras de evitá-los.

Quem pode se tornar um invasor?

Um invasor pode ser seu parceiro de negócios, um gerente sênior de confiança, o chefe de uma filial regional ou um concorrente comercial. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas em quem você confia e que conhecem as especificidades do negócio por dentro. O perigo pode ser externo – por parte dos participantes do mercado, e interno – por parte dos seus funcionários.

Quais são os métodos mais comuns usados ​​pelos invasores?

Estes incluem, mas não estão limitados a:

– Compra de ações de acionistas minoritários para obter um pacote de ações de bloqueio

– Emissão adicional para “diluir” a participação dos parceiros

– Falência (fictícia e real)

– Reprivatização

– Aquisição de força

– Falsificação de documentos.

Exemplos de aquisições de invasores

Nacionalização da empresa mineira Colquiri na Bolívia

O papel de invasor pode ser desempenhado pelos governos nacionais. O Departamento de Estado dos EUA fala diretamente sobre isto, instando as empresas a considerarem este fator como um risco.

Assim, as autoridades bolivianas nacionalizaram a empresa mineira Colquiri, propriedade de uma filial da famosa empresa suíça Glencore. Esta decisão foi tomada após reuniões e consultas com representantes dos sindicatos de mineiros bolivianos. A nacionalização de Colquiri é o terceiro caso envolvendo empresas ligadas à Glencore, um dos maiores fornecedores mundiais de produtos primários e materiais de terras raras. A razão da nacionalização são as palavras do presidente de que os recursos devem pertencer ao povo e estar sob controle do Estado.

Aquisição do escritório regional do sistema de pagamentos internacional 4bill.

E aqui está um caso relativamente novo que ocorreu no final de 2023. Os invasores podem ser os seus próprios funcionários. Como escreveu a mídia ucraniana, o gerente regional da empresa, Dmytró Rukin, e os seus cúmplices começaram roubando o capital de giro da empresa, em alguns casos em conluio com gerentes comerciais. Os fundos roubados foram transferidos para os seus cartões e para os cartões dos seus parentes mais próximos. E como resultado, eles realizaram a aquisição da filial regional do 4bill. Agora tentam operar com a marca LaFinteca, criando diversas empresas em vários países. Eles conseguiram abrir quatro empresas em seus nomes para as quais foram retirados fundos criminosos – Victo Postanova Sociedad Limitada na Espanha, Softintegra Holding Limitada e La Finteca Instituição de Pagamento LTDA no Brasil, Pagos Nacionales S.A.C na Argentina. Rukin registrou a marca Betterbro, pertencente à 4bill, no Brasil e no Peru para sua empresa Softintegra e tentou trabalhar nesses países sob a marca dos seus antigos empregadores. Os proprietários do 4bill conseguiram identificar o ataque a tempo. Agora as ações de Rukin estão sendo investigadas pela polícia ucraniana.

Ataque à fábrica da Vita Industry no Cazaquistão

As dívidas das empresas com os bancos podem ser usadas para ataques. O ataque invasor à fábrica da Vita Industry foi relatado pelo fundador e acionista da VITA S.A., Piotr Potapov. Ele acusou a empresa privada MS, s.r.l. e um dos bancos cazaques de invasão. Segundo Potapov, depois do reconhecimento da falência da sua empresa, o banco, principal credor da hipoteca, trouxe um novo inquilino para a fábrica – MS, s.r.l. Depois disso, este deixou de pagar aluguel e começou a promover a demissão de Potapov do cargo de diretor da Vita Industry. Paralelamente, o empresário tentou conseguir a reabilitação da Vita Industry de acordo com a Lei de Falências, mas encontrou resistências. Como resultado, o tribunal decidiu reabilitar a Vita Industry e Potapov voltou ao seu cargo.

Como se proteger de ataques de invasores?

Precisamos começar protegendo as informações corporativas. Delimitar claramente o acesso dos funcionários aos dados, criar arquivos, rastrear informações de registro sobre a empresa e registros judiciais. Elaborar protocolos de resposta aos funcionários da empresa em caso de tentativa de aquisição – com apelos aos órgãos de segurança pública, tribunais, cartórios de registro, mídia, redes sociais. A ampla publicidade sobre a aquisição de um invasor pode permitir que você proteja os direitos do seu negócio.

Outras ações também são possíveis: complementar o estatuto da empresa com as chamadas disposições anti-invasão, propriedade cruzada de ações da empresa entre a controladora e a subsidiária, armazenar os documentos societários da empresa em local protegido e inacessível a terceiros, criar e armazenar em local seguro, fora do escritório da empresa, um “pacote de alarme” que contém um conjunto de documentos que permite, em caso de aquisição da empresa por um invasor, implementar as contramedidas legais necessárias e minimizar perdas.