Torcedores se chocam em partida de futebol entre França e Israel | França

Daniel Boffey in Paris



Um conflito envolvendo Israel torcedores irromperam nas arquibancadas do Stade de France durante uma partida tensa entre as seleções masculinas de futebol de Israel e da França, mas uma forte presença policial garantiu que uma repetição da grave violência em Amsterdã fosse evitada.

O jogo foi classificado como de “alto risco” após o hooliganismo e o anti-semitismo testemunhados na Holanda antes e depois da partida da Liga Europa entre Ajax e Maccabi Tel Aviv na semana passada.

O hino nacional israelense foi vaiado por alguns na multidão antes da eliminatória e, dez minutos após o início do jogo, um pequeno número de torcedores se chocou em uma arquibancada alta no estádio.

O confronto foi rapidamente controlado pelos seguranças, com a tropa de choque vista na beira das arquibancadas pronta para intervir. As autoridades em Paris estava em alerta máximo.

Emmanuel Macron, que compareceu ao jogo com o seu ministro do Interior, Bruno Retailleau, e o primeiro-ministro Michel Barnier num ato de solidariedade com as vítimas do antissemitismo, disse França não aceitaria discriminação. Os ex-presidentes François Hollande e Nicolas Sarkozy também estiveram nas arquibancadas para assistir ao empate sem gols.

Macron disse ao canal de televisão francês BFMTV: “Não cederemos ao antissemitismo em lado nenhum e a violência, incluindo na República Francesa, nunca prevalecerá, nem a intimidação”.

Havia menos de 20.000 pessoas no Stade de France no jogo da Liga das Nações da Uefa, tornando-se o menor público registrado no estádio com capacidade para 80.000 pessoas.

Patrick Bensimon, cofundador da ONG Diaspora Defense Forces, disse que organizou o transporte de 600 torcedores israelenses para o estádio em ônibus fretados sob escolta policial.

Ele disse: “Oitenta por cento das pessoas que estão aqui não queriam ir ao Stade de France. Alguns ficaram com medo, especialmente depois dos acontecimentos em Amesterdão.”

Um torcedor israelense envolto na bandeira israelense disse aos repórteres do lado de fora do estádio antes do jogo: “Queremos mostrar que não temos medo de ninguém, exceto de Deus”.

O amigo disse que “não devemos misturar esporte e política” e que eles esperam que “não haja brigas fora do estádio”.

Apesar do baixo comparecimento, cerca de 4 mil policiais estavam nas ruas ao redor do estádio junto com 1.600 seguranças.

O governo de Israel instruiu seus cidadãos a evitar o jogo em meio ao aumento das tensões.

Uma manifestação pró-Palestina a cerca de 2 km do estádio, em frente à estação de metro Front Populaire, em Saint-Denis, atraiu algumas centenas de manifestantes. Eles marcharam em direção ao estádio, mas foram detidos pela tropa de choque.

Éric Coquerel, deputado por Seine-Saint-Denis e membro do partido de esquerda La France Insoumise (France Unbowed), disse: “Estamos vivendo um momento esquizofrênico. Por um lado, as instituições internacionais reconhecem a existência de um genocídio em Gaza. Por outro lado, temos um governo francês que concorda relutantemente em pedir um cessar-fogo.

“Este jogo, que todos sabem ser de segunda categoria, conta com a presença do Presidente Macron, do primeiro-ministro, Nicolas Sarkozy e de François Hollande. Como espera que Benjamin Netanyahu ouça outra mensagem que não seja: “Podem continuar a arrasar Gaza”? A França está olhando para o outro lado.

“Isso é puramente um escândalo. Imaginemos um jogo França-Rússia. Teria Emmanuel Macron honrado este encontro com a sua presença? Obviamente não. Embora em ambos os casos existam dois países agressores.”

O chefe da polícia francesa, Laurent Nuñez, disse que os seus agentes aprenderam com as cenas na Holanda. “O que aprendemos é que precisamos estar presentes no espaço público, inclusive longe do estádio”, disse.

A venda de ingressos terminou às 11h de quinta-feira e os torcedores foram avisados ​​de que não seriam autorizados a trazer sacolas para o estádio. Um amplo perímetro de segurança foi aplicado ao redor do local.

Apenas as bandeiras nacionais francesa e israelense foram permitidas no campo e os torcedores foram minuciosamente revistados enquanto passavam pelos postos de controle fora do estádio, no norte de Paris.

As preocupações surgiram depois que a polícia de choque entrou em confronto com manifestantes pró-palestinos na noite de quarta-feira, fora de um evento de gala em Paris, onde fundos estavam sendo arrecadados para os militares israelenses. O controverso ministro das finanças de extrema direita de Israel, Bezalel Smotrich, deveria falar, mas foi posteriormente cancelado.

A polícia pressionou dezenas de manifestantes que agitavam bandeiras palestinas e acenderam sinalizadores perto da estação de Saint-Lazare, e relatos sugeriram que gás lacrimogêneo foi usado enquanto os policiais lutavam para conter a multidão.

Em meio à condenação internacional da violência em Amsterdã na semana passada, um relatório publicado pela prefeita da cidade, Femke Halsema, sugeriu que a causa tinha sido um “coquetel tóxico de anti-semitismo, vandalismo no futebol e raiva pela guerra na Palestina e em Israel e em outras partes do Médio Oriente”.