STF mantém condenação de Fernando Collor na Lava Jato

O adolescente mais alto do mundo poderá ter que esperar um ano para se tornar o jogador de basquete universitário mais alto do mundo.

Treinador da Flórida Todd Dourado disse na quinta-feira que Olivier Rioux, um calouro de 2,10 metros de altura que possui uma vaga no livro dos recordes do Guinness, está planejando redshirt. Se o popular canadense tivesse jogado pelo menos um jogo, ele teria queimado uma de suas quatro temporadas de elegibilidade para a faculdade.

Em vez disso, Rioux passará a temporada 2024-25 praticando com companheiros de equipe e aprimorando suas habilidades – e ainda será calouro no próximo outono.

“Eu deveria ter deixado isso claro (antes)”, disse Golden. “Honestamente, isso o colocou em uma situação difícil. Ele fica sentado ali no final dos jogos e todo mundo grita com ele e tenta tirá-lo de lá. Eles simplesmente não tinham entendido que esse era o nosso plano potencial para ele.

“Então é onde estamos neste momento. Não estou dizendo que esse será 100% o plano. Continuaremos conversando com ele e vendo se ele muda o que quer fazer. Mas a partir de agora, esse é o plano que teremos com ele à medida que avançamos.”

Os estudantes da Flórida gritaram por “Oli” em ambos os jogos do time em casa nesta temporada. Golden esvaziou o banco nos minutos finais da vitória por 86-62 sobre o Grambling State na noite de segunda-feira e até disse algumas palavras a Rioux durante a cena caótica.

“Eu estava explicando a ele: ‘Ei, o motivo pelo qual não estou colocando você agora é o que conversamos um pouco’”, disse Golden. “Esta não foi uma escolha que fiz por ele. Isso é algo que as pessoas (do) nosso programa conversaram com ele e sua família e seus pais, seu treinador da AAU e apenas tentando descobrir qual é o melhor caminho para ele.

Olivier Rioux posa para uma foto após um treino em outubro. Fotografia: John Raoux/AP

“Eu simplesmente fui até ele e pensei: ‘Ei, não estou tentando ser desrespeitoso com você. Só não estou tentando queimar seu ano colocando você por 30 segundos.’”

Rioux lidou bem com a decisão, disse Golden.

“Ele é um ótimo garoto e agrada”, disse Golden. “Ele quer fazer o que os outros acham que é melhor para ele. E ele é treinável. Novamente, se isso é o que nossa equipe, seus pais, as pessoas ao seu redor que se preocupam com ele, acham que é melhor, acho que ele ficará confortável. Em última análise, a decisão é dele. Mas acho que é aí que ele vai pousar.”