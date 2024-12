Transporte abundante aumenta esperanças para o raro bagre gigante do Mekong – DW – 13/12/2024

Conservacionistas estão comemorando a descoberta e a devolução à natureza de seis bagres gigantes do Mekong, altamente ameaçados de extinção, em Camboja.

O pára-choque trava no Rio Mekong A Bacia aumentou as esperanças de um renascimento desta espécie criticamente ameaçada, que está entre os maiores peixes de água doce do mundo.

Os pescadores libertaram os peixes juntamente com funcionários da Administração das Pescas do Camboja (CFA), sorrindo enquanto seguravam os animais – pesando até 130 kg (287 libras) cada.

Pescador soltou o peixe de volta na água depois de marcá-lo para saber mais sobre ele Imagem: Zeb Hogan/USAID Maravilhas do Mekong/REUTERS

O que significa o transporte gigante

O grupo conservacionista Maravilhas do Mekong, financiado pela USAID, disse que a captura de tantos bagres gigantes em apenas cinco dias foi “um evento notável e sem precedentes”.

“Nunca tinha ouvido falar disso antes”, disse o biólogo pesquisador e líder do projeto Zeb Hogan, da Universidade de Nevada.

Reno.

“É um sinal de esperança de que a espécie não está em risco iminente, como nos próximos anos, de extinção, o que dá tempo às atividades de conservação para serem implementadas e para continuarem a curvar a curva do declínio para a recuperação”.

“Ao marcar estes peixes, obtemos informações críticas sobre a sua ecologia, as suas migrações, o seu habitat… para tentar ajudar estes peixes a sobreviver no futuro”, disse Hogan.

Quão ruim é a situação do bagre gigante do Mekong?

De acordo com a Lista Vermelha da IUCN, a população atual do bagre gigante do Mekong é desconhecida, mas acredita-se que tenha diminuído cerca de 80% nos últimos 13 anos.

Rio Mekong ameaçado por barragens e alterações climáticas Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Eles agora são encontrados apenas em alguns trechos do rio Mekong e seus afluentes, mas no passado habitaram toda a extensão do rio de 4.900 quilômetros (3.044 milhas) de extensão – desde sua foz no Vietnã até seu curso mais alto na província chinesa de Yunnan.

O Mekong, uma importante via navegável do Sudeste Asiático, há muito que é atormentado pela pesca ilegal, pela perda de habitat e pelo desperdício de plástico.

Além disso, a bacia do rio Mekong tornou-se um habitat mais difícil de sobreviver devido às barragens, incluindo as chamadas mega-barragens, e às alterações climáticas. Estes tiveram um impacto devastador nos níveis de água e na conectividade a montante no habitat aquático do peixe-gato perigosamente raro.

RC/RM (AFP, AP, Reuters)