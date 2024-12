McKinsey pagará US$ 650 milhões para evitar julgamento criminal

Guardian international staff



O líder de do Canadá A maior província está a procurar novas formas de evitar as tarifas dos EUA, incluindo exercer o poder do conselho de controlo de bebidas alcoólicas de Ontário – o maior comprador de álcool do mundo.

No início desta semana, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que poderia interromper as exportações de eletricidade a vários estados americanos em retaliação às tarifas prometidas por Donald Trump.

Mas a sua ameaça pareceu não dissuadir o presidente eleito dos EUA, cuja fixação na fronteira do Canadá e uma alegação de que migrantes e drogas estão a fluir para os Estados Unidos resultaram numa corrida de pânico por parte dos políticos canadianos.

“Tudo bem se (a Ford) fizer isso, tudo bem”, disse Trump ao CNBC News. “Os Estados Unidos estão subsidiando o Canadá, é realmente um subsídio e não deveríamos ter que fazer isso.”

Trump disse que tinha “tantos amigos no Canadá”, mas que o seu país “não deveria ter de subsidiar” o Canadá em mais de 100 mil milhões de dólares por ano, um número que não detalhou.

Ford, conhecido por seu estilo de falar direto, descreveu a ameaça do aliado mais próximo do Canadá como sendo “como um membro da família apunhalando você bem no coração”.

O conselho de controle de bebidas alcoólicas de Ontário, estabelecido em 1927, é o principal varejista de bebidas alcoólicas da província, com receitas superiores a C$ 7 bilhões. A ameaça de utilizar o conselho de controlo de bebidas alcoólicas da província, que tem um imenso poder de compra em virtude da população da província de 15 milhões de habitantes, implicaria ordenar-lhe que parasse de comprar produtos americanos.

Ford reiterou que a suspensão das exportações de eletricidade seria um “último recurso” para a sua província, que depende fortemente do comércio com os Estados Unidos. “Estamos enviando uma mensagem aos EUA… vocês vêm e atacam Ontário, atacam os meios de subsistência das pessoas em Ontário e dos canadenses, vamos usar todas as ferramentas de nossa caixa de ferramentas para defender os ontarianos e os canadenses. Esperemos que nunca chegue a esse ponto.”

Além da possibilidade de cortar a electricidade ao Michigan, ao estado de Nova Iorque e ao Minnesota, o governo da Ford está agora também a considerar restringir as exportações de minerais canadianos essenciais, necessários para baterias de veículos eléctricos e para a cadeia de abastecimento.

O plano de Ford colocou-o em conflito com outros primeiros-ministros, incluindo Danielle Smith, a primeira-ministra de Alberta, cuja província exporta grandes quantidades de petróleo e gás natural para os Estados Unidos.

“Sob nenhuma circunstância Alberta concordará em cortar as exportações de petróleo e gás”, disse ela, acrescentando que prefere uma estratégia de “diplomacia, não de ameaças” para o actual impasse.

As vendas de produtos energéticos, incluindo petróleo, gás e electricidade do Canadá para os Estados Unidos, atingiram cerca de 170 mil milhões de dólares canadianos no ano passado.

Outros primeiros-ministros têm sido discretos sobre as suas estratégias, mas a maioria admitiu que poderia haver retaliação, se necessário.

“Esperamos que seja apenas uma fanfarronice”, disse o primeiro-ministro de Terra Nova e Labrador, Andrew Furey. “Estamos nos preparando como se não fosse.”