Trio que planejava roubar caminhonete no Quinari é preso com armas na Cidade do Povo

Uma ação do Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão de três homens identificados como Evanilson Correia Valdez, de 31 anos, Guilherme Braga da Silva, de 29 anos e João Victor dos Santos Farias, de 19 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisões aconteceram na rua Jessé Santiago, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma denúncia anônima de que alguns criminosos em um carro modelo Ford Ka, de cor branca, iriam realizar um roubo de uma caminhonete no município de Senador Guiomard e que estariam a caminho do local para cometer o roubo. Os policiais fizeram um patrulhamento na BR-317 e avistaram o veículo com as mesmas características informada pelo denunciante.

Os policiais tentaram abordar o carro, mas não obtiveram êxito. Foi feito um acompanhamento até a rua Jessé Santiago, na Cidade do Povo e nas imediações da quadra de esportes, o veículo entrou em um campo de futebol, e os indivíduos abriram as portas do carro na tentativa de fugir, porém, foram abordados.

Na busca veicular foi encontrado em posse dos criminosos um revólver calibre 22, um revólver calibre 38, uma espingarda de cano duplo calibre 28 e diversos objetos suspeitos de serem produtos roubados.

Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão e os três criminosos que já possuem passagens pela justiça foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Com informações de Ac24horas