Trump ataca Harris em megacomício no Madison Square Garden de Nova York | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Romances, poesias, ensaios, contos, histórias em quadrinhos, ficção científica, história da arte, filosofia, juventude… Aqui estão breves resenhas de dezesseis obras notáveis ​​nesta quadragésima terceira semana do ano.

Romance. “As Presenças Imperfeitas”, de Youness Bousenna

Uma grande geração separa Marc Pépin, o narrador de Presenças imperfeitas nascido em 1961, filho de Youness Bousenna, autor deste primeiro romance, de 34 anos (e colaborador de Mundo). Isso não impede que o segundo dê à confissão do primeiro o grão de autenticidade, o sentimento de rigor resoluto, ao longo deste texto onde a personagem, à beira dos sessenta anos, regressa a uma existência vivida fugindo do tédio, um forte sentimento da sua adolescência em uma família de classe média residente nos subúrbios de Paris. Esta sede de outro lugar levou-o a tornar-se jornalista, repórter do serviço internacional de Fígaroacostumados a zonas de guerra e outros terrenos perigosos. Mas podemos escapar de nós mesmos?

Youness Bousenna empresta a Marc Pépin, a quem também dotou de uma carreira de escritor, a pena de um moralista elegante, com um classicismo ligeiramente afetado, para elaborar esta avaliação existencial. Com pura lucidez, ele relembra uma vida cuja raiva fez com que perdesse o essencial e alguns movimentos históricos coletivos importantes dos últimos cinquenta anos. R.L.

“Les Présences imperfectes”, de Youness Bousenna, Rivages, 210 p., 19,50€, digital 15€.

BD. “La Chiâle”, de Claire Braud

Como, a partir de um assunto tão pouco atraente no papel como a exploração da depressão, podemos criar um trabalho de sinceridade comovente? A proeza de Claire Braud reside na distância cheia de ironia com que ela se esforça para encontrar a origem das torrentes de lágrimas que regularmente inundam seu rosto. Escondida atrás de um avatar burlesco chamado Carilé, a autora disseca sem rodeios suas vulnerabilidades, martirizada por dois acontecimentos que parecem traumáticos: os ataques de novembro de 2015, que ela “viveu” escondida no porão de uma loja parisiense, rezando para que seu status de provinciana fosse proteja-a das balas; um massacre estatal num país asiático, cujo horror ela contou como assistente de um documentário.

Não recusando nenhuma audácia narrativa, como o uso do antropomorfismo para evocar ressentimentos familiares num ambiente agrícola em rápida mudança, a linha do artista, menos casual do que parece, examina de passagem certos males da época, desde o patriarcado recalcitrante até à destruição da natureza. , que nenhuma quantidade de lágrimas poderia contrabalançar. F. P.

