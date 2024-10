Crítica da Geração Z – esta divertida sátira zumbi do Brexit é como o spin-off mais estranho de The Walking Dead até agora | Televisão

Lucy Mangan



UM caminhão capota em uma cidade tranquila e espalha uma carga que seria a última que você gostaria de espalhar em qualquer lugar. É minha maneira favorita de começar um filme de zumbi – ou, neste caso, uma série de televisão, escrito e dirigido por Ben Wheatley – e logo partiremos para as corridas sangrentas.

A diferença após esta configuração tradicional é que os primeiros infectados são idosos – especificamente os residentes de dois lares de idosos. Cecily (Sue Johnston) é a paciente zero para um, seu companheiro Frank (Paul Bentall) para o outro. Além disso, a infecção não os deixa mais doentes, mas sim melhores. Eles estão falando, pensando, planejando a melhor maneira de obter carne mais deliciosa, movendo-se em gangue por uma floresta próxima, atacando ciclistas, passeadores, donos de cães e – amantes de animais de estimação, cuidado – cães. Tenho certeza de que Bentall, apesar de sua longa e célebre carreira, nunca imaginou acrescentar à seção de habilidades de seu currículo “Socar um cachorro e usá-lo como um taco de manopla”.

Os jovens – bem, eles estão ocupados sendo jovens. Ir a boates, lamentar amores não correspondidos, fazer sexo equivocado, comprar drogas de um sujeito aposentado chamado Morgan, interpretado apropriadamente por Wolfie Smith, por quem, é claro, quero dizer Roberto Lindsay. Ele tem uma fazenda de maconha em um porão e também, por motivos relacionados a um passado ativista, um covil cheio de imagens de câmeras de segurança e equipamentos de laboratório. Ele é o cara certo se sua cidade pacata de repente ficar infestada por zumbis comedores de carne e sua própria avó não hesitar em tentar arrancar um pedaço de você antes que seu amante não correspondido a “mate” com uma besta.

Foi para a panela… Morgan (Robert Lindsay). Fotografia: James Pardon/Canal 4

Os jovens são compostos por: Kelly (Buket Kömür), a fugitiva da avó mastigadora (Anita Dobson, provavelmente se divertindo como Janine); Stef (Lewis Gribben), um portador de besta e seguidor de um influenciador online tóxico, apesar de seu bom coração fundamental; Charlie (Jay Lycurgo), ex de Kelly; Billy (Ava Hinds-Jones), irmã de Charlie, que faz parte da unidade enviada para a vila quando Westminster percebe que algo foi derramado que não deveria; e Finn (Viola Prettejohn), que é mais ousado e espirituoso que os outros e o único que equivale a mais do que uma cifra no desenrolar dos seis episódios.

Então! Temos os velhos comendo os jovens e dizendo coisas como: “Por que não devo comer! Fui tratado de forma muito injusta… Por que não deveria ter o que quero?” enquanto os últimos correm tentando encontrar uma cura e desfazer todos os danos causados. Se os filmes de zumbis são sempre uma forma de examinar o mundo que nos rodeia, o que a Geração Z poderia estar mapeando? Sim, é Brexit!

A infecção permite efectivamente que os mais velhos voltem no tempo, sintam os seus corpos voltarem a estar sob o seu controlo, voltem a perseguir o que querem e que se danem todos os outros – até mesmo (ou especialmente) os seus netos. É assim que uma partícula (ou ideia) nociva pode torná-lo egoísta.

Também há ecos de Covid. As crianças têm que tirar o nível A repentinamente, mesmo em meio ao surto; os respiradores não chegam a tempo de proteger os soldados enquanto eles investigam as casas de repouso manchadas de sangue e tentam salvar os civis; e quarentenas são impostas.

Existem muitas subtramas que não são coerentes e difundem a tensão. Isso inclui várias teorias da conspiração, incluindo uma sobre o namorado da mãe de Charlie ter fracassado em uma tentativa de entrada no mundo dos linhas do condado contrabando de drogasque leva muito mais tempo do que o seu retorno merece.

Os episódios do meio da série parecem folgados e as inconsistências tonais distraem: às vezes, parecemos nos aproximar do mundo do drama de guerra nuclear de 1984, Threads; outras vezes, é mais Shaun dos Mortos. Ocasionalmente, poderíamos estar no mais recente e desesperado spin-off de Mortos-vivos. Os pais dos adolescentes dificilmente dão uma olhada, o que parece uma pena quando se tem Johnny Vegas e T’Nia Miller ansioso para ir.

Mas começa e termina bem e ganha boa vontade suficiente para conduzi-lo pelas partes lentas. Você precisa de tempo para se recuperar da coisa do cachorro, de qualquer maneira. A sátira e a mensagem não são sutis (a certa altura, as coisas literalmente se tornam esplenéticas) e tornam-se ainda menos quando Cecily e Janine começam a fraturar o contingente de licenças – quero dizer, zumbis -, discutindo se deveriam conseguir o que querem a todo custo. e quase transformando o show na Geração Agitprop. Mas é divertido. Pelo menos, mais divertido que o Brexit.