Trump conversa sobre migração com líder do México em meio a ameaça tarifária – DW – 28/11/2024

Os combatentes Hay’et Tahrir al-Sham teriam capturado depósitos de armas do exército sírio e levado veículos blindados durante os ataques.

Dezenas de soldados do exército sírio e combatentes rebeldes foram mortos na província de Aleppo, no norte, onde o Hay’et Tahrir al-Sham (HTS) grupo armado e forças aliadas invadiram pelo menos 10 áreas sob o controle do presidente sírio Militares de Bashar al-Assadsegundo relatos.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), com sede no Reino Unido, disse que quase 100 combatentes e soldados foram mortos durante confrontos na quarta-feira, após uma operação lançada pelo HTS, que controla uma grande área do noroeste da Síria.

Os activistas que trabalham com o observatório relataram a morte de 44 membros do HTS, juntamente com 16 membros de grupos armados aliados.

“Além disso, 37 membros das forças do regime (sírio), incluindo pelo menos quatro oficiais de diferentes patentes, foram mortos e cinco membros foram capturados, enquanto depósitos de armas, veículos blindados, maquinaria e armas pesadas foram tomados”, afirmou o observatório num comunicado. .

O grupo de monitoramento também disse que civis, incluindo crianças, foram mortos e feridos nos confrontos, que viram as forças do exército sírio dispararem “centenas de projéteis e mísseis contra posições civis e militares” durante os combates.

Os combatentes do HTS e seus aliados avançaram quase 10 km (6 milhas) dos arredores da cidade de Aleppo e a poucos quilômetros de Nubl e Zahra, duas cidades predominantemente xiitas onde o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem uma presença fortemente armada, disse uma fonte do exército sírio. disse à agência de notícias Reuters.

As forças HTS também atacaram o aeroporto al-Nayrab, a leste de Aleppo, onde combatentes pró-iranianos têm postos avançados.

A agência de notícias Reuters informou que a ofensiva foi motivada por ataques aéreos intensificados nas últimas semanas contra civis pelo Força Aérea Russa e Síria em áreas no sul da Síria, Idlib, e também para evitar quaisquer ataques do exército sírio, que estava a reunir tropas perto das linhas da frente com o HTS e outros grupos.

A mídia estatal oficial na Síria não noticiou os combates, mas sites pró-governo disseram que o exército atacou os esconderijos do HTS e matou dezenas de pessoas.

Testemunhas disseram que centenas de famílias em Aleppo, o último refúgio dos opositores de al-Assad, fugiram para áreas mais seguras ao longo da fronteira turca.

O HTS, listado como uma “organização terrorista” pelos Estados Unidos, é há muito tempo alvo do governo sírio e das forças russas.

Cortando laços com o grupo transnacional Al-Qaeda, o HTS mudou de nome nos últimos anos e apresenta-se como um grupo mais moderado com objectivos locais na Síria. Tornou-se o grupo rebelde mais poderoso do noroeste da Síria.

A Rússia entrou na guerra civil síria em 2015 ao lado do Presidente al-Assad, numa altura em que o seu governo parecia cada vez mais ameaçado pelas forças rebeldes.