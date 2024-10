Trump e Harris seguem para o oeste na corrida eleitoral por votos latinos em estados indecisos | Notícias das eleições de 2024 nos EUA

Os candidatos Democratas e Republicanos na batalha de 5 de Novembro pela Casa Branca voltaram a sua atenção para dois estados-chave no sudoeste dos Estados Unidos, como o cansativa corrida de campanha entra nos últimos dias em um empate.

Kamala Harris e Donald Trump realizaram eventos na quinta-feira no Arizona e em Nevada, cujo alto Populações latinas poderia moldar o resultado da eleição.

Mas primeiro, Trump fez um desvio para Albuquerque, a maior cidade do Novo México, um estado que perdeu por 11 pontos em 2020 e que não deverá ser competitivo este ano.

“Estou aqui por uma razão simples: gosto muito de vocês e isso é bom para minhas credenciais junto à comunidade hispânica ou latina”, disse Trump aos participantes do comício.

Os latinos, que se estima representarem um recorde de 14,7% de todos os eleitores elegíveis dos EUA este ano, têm tradicionalmente favorecido os Democratas, mas recentemente inclinaram-se mais para os Republicanos.

A última pesquisa do New York Times/Siena mostrou Harris com apenas 52% de apoio entre os eleitores hispânicos, bem abaixo do 66 por cento que votou no presidente Joe Biden em 2020. Trump diminuiu a diferença em 2024 com 42% dos hispânicos, de acordo com a pesquisa.

No entanto, parte desse ímpeto pode ter mudado depois que uma manchete do comediante no comício de Trump em Nova York no domingo contou uma série de piadas grosseiras sobre migrantes e Porto Rico, levando vários líderes e celebridades latinos a apoiar Harris.

“Ninguém ama mais a nossa comunidade latina e a nossa comunidade porto-riquenha do que eu”, Trump disse depois de se distanciar do comediante.

Enquetes em impasse

Mais tarde na quinta-feira, Trump está programado para se reunir em Hendersonville, Nevada, antes de se juntar ao ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, para um show ao vivo em Glendale, Arizona.

Harris, por sua vez, iniciará o dia com um comício em Phoenix, Arizona, antes de viajar para o vizinho Nevada. Um evento, em Las Vegas, contará com a presença do ícone pop Jennifer Lopez, que tem falado abertamente em nome do vice-presidente, e da banda de rock mexicana Mana.

A corrida para oeste ocorre num momento em que Trump e Harris permanecem praticamente num impasse nas sondagens, com os sete principais estados indecisos provavelmente a decidir a corrida demasiado perto para ser anunciada.

Trump atualmente detém uma ligeira vantagem nos estados da Geórgia, Carolina do Norte e Arizona, enquanto Harris tem uma pequena vantagem em Wisconsin e Michigan, de acordo com o agregado de pesquisas. Os candidatos estão separados por vários décimos de ponto percentual na Pensilvânia e em Nevada, mostram as pesquisas.

Numa preocupação para ambas as partes, os hispânicos historicamente não conseguiu resultar em grande número nas eleições passadas. Essa tendência parece estar se repetindo na votação antecipada deste ano.

Mais de 62 milhões de pessoas já votaram antecipadamente, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, com os hispânicos até agora bem atrás de outros grupos raciais e étnicos, representando apenas 2% dos votos expressos, mais de 10 pontos abaixo do grupo. parcela de eleitores elegíveis, de acordo com o Pew Research Center.

Por outro lado, os eleitores negros estão a comparecer mais cedo em maior número, representando 22 por cento dos votos antecipados, em comparação com 14 por cento da sua percentagem de eleitores registados.

Mulheres vencem caminho inicial para as urnas

As mulheres também estão a liderar os homens nas urnas na votação antecipada por uma margem de quase 11 pontos (54 por cento contra 43 por cento) em vários estados que monitorizam dados de género.

Isso poderia ser um sinal encorajador para Harris, que vota antes de Trump com mulheres, e procurou centralizar direitos reprodutivos em sua mensagem de campanha.

Na manhã de quinta-feira, Harris repreendeu Trump por seus comentários no dia anterior de que deseja “proteger as mulheres do nosso país… quer as mulheres gostem ou não”.

Harris disse que a declaração foi “ofensiva para todos” e “muito ofensiva para as mulheres em termos de não compreenderem a sua agência”.

Trump, disse ela aos repórteres, “não dá prioridade à liberdade das mulheres e à inteligência das mulheres para tomarem decisões sobre as suas próprias vidas e corpos”.

Imigração

Enquanto isso, Trump aposta que as frustrações com a política de imigração do governo Biden-Harris farão com que o estado fronteiriço do Arizona volte a seu favor, depois que o atual presidente Joe Biden o derrotou lá em 2020.

Mike Madrid, um consultor político republicano que estuda o voto latino há décadas, disse ao canal NewsNation que a corrida pode depender de qual partido tem melhor desempenho com os seus blocos eleitorais tradicionais.

“Poderão os Democratas manter a sua base masculina hispânica nascida nos EUA numa maior extensão do que os Republicanos conseguem manter a sua base eleitoral suburbana, branca, feminina e com formação universitária? Essa é toda a corrida”, disse Madrid.