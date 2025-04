Turista dos EUA preso por entrar na Ilha Indiana Proibida – DW – 05/04/2025

A farmacêutica Mariana Costa, de 36 anos, conseguiu a aprovação em Medicina, como tanto queria, depois de vencer o câncer e de perder o pai, o grande incentivador dias antes da prova do Enem, no Ceará. Foto: @marianacostadm

A cearense Mariana Costa, de 36 anos, transformou a dor em força e homenagem aquele que tanto amou. A farmacêutica conseguiu a aprovação para Medicina após combater o câncer de mama e perder o pai. O segundo dia da prova do Enem foi pouco depois da morte dele.

Com mestrado em patologia, ela passou na Universidade Federal do Cariri (UFCA), no interior do Ceará. Mesmo no mercado de trabalho, tinha um sonho: cursar medicina. Largou tudo para ir atrás do seu grande objetivo. Deu certo!

Mas no meio do caminho, há dois anos, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama e teve de fazer uma mastectomia bilateral total no final do mesmo mês – retirou as duas mamas. Enfrentou sessões de quimioterapia, jamais deixou de estudar.