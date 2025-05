Turistas resgatam filhote de macaco que caiu numa cachoeira e devolvem o bichinho à natureza; vídeo

Quando um passeio se transforma em missão. Turistas visitavam uma cachoeira em Goiás, quando viram um filhote de macaco amedrontado, isolado numa pedra, perto da água. Era um macaco-prego que havia caído no cânion e não conseguia voltar para a floresta.

Imediatamente, o grupo de amigos foi salvar o bichinho, que reagia com muito medo e estresse. Com paciência e cuidado, o macaco foi colocado dentro de um colete salva-vidas e levado pela água até uma área segura na mata. O vídeo, postado nas redes esta semana, já foi visto por milhares de pessoas.

O caso aconteceu na Cachoeira do Dragão, na Chapada dos Veadeiros e heróis da vez se chamam Filipe Siqueira, que é guia de trilha credenciado, e três turistas: Igor Nery, Felipe dos Santos e Bruno Jorge, que acompanharam todos os passos do resgate.

Alerta dos macacos

O resgate começou depois de ouvirem macacos gritando do alto das árvores, o que sinalizou que algo estava errado. Era a família do filhote, provavelmente chamando por ele. Só que o bichinho não conseguia sair da pedra e subir novamente.

O comportamento chamou atenção do grupo, que parou a caminhada pelas águas e foi ver o que estava acontecendo.

Foi então que os turistas viram o filhotinho, sozinho e acuado numa pedra, ao lado das águas frias.

Tentativas e medo

Mesmo acostumado com trilhas e encontros com animais, o guia Filipe teve dificuldade no início.

O filhote estava em pânico e tentou morder o guia várias vezes.

Foram necessárias várias tentativas e muita calma. No final, o pequeno finalmente aceitou ser colocado no colete de segurança.

Caminho até a liberdade

Depois do resgate, o grupo precisou seguir pelo terreno bastante acidentado, entre pedras e corredeiras, até chegar a um espaço seguro.

Lá, o filhotinho foi deixado em uma área protegida, na mata, ao lado de uma árvore para seguir seu caminho.

“Foi um momento marcante — uma lembrança viva da força da natureza, da fragilidade da vida selvagem e da nossa responsabilidade como visitantes do habitat alheio”, disse o guia.

O grupo deixou o animal em uma área segura na mata. – Foto: @quintaessenciaeco/instagram

Assista ao vídeo:

