Menina de 1 ano descasca ovos para a mãe e vídeo bate 2 milhões de visualizações

Com apenas um ano de idade, essa menina descasca ovos com habilidade – ao lado da mãe – e encanta a internet com tanta coordenação motora. Ela faz tudo certinho, apesar da pouca idade. O vídeo dessa mini fofura já foi assistido por mais de 2 milhões de internautas!

A cena foi postada no Instagram pela mãe da menina, a nutricionista Damiany Lorentz, de Governador Valadares, Minas Gerais. Nas imagens, Maria Luiza, ou Malu, aparece sentadinha, segurando um ovo cozido e, com muita delicadeza, vai tirando pedacinho por pedacinho da casca.

A mãe explica que atividade simples vai além da fofura: “Enquanto descasca o ovo, ela se concentra, se conecta com a rotina da casa e ainda desenvolve coordenação motora e autonomia”, disse Damiany no Instagram.