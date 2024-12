Uau! Última crítica desembrulhada de Natal – TV especial para dar o seu coração | Televisão e rádio

Rebecca Nicholson



Cque é um aquecedor de inverno de grande coração Wham: Last Christmas Unwrapped acaba sendo. Este especial de uma hora promete uma visão aprofundada de uma das canções de Natal de maior sucesso de todos os tempos, embora, curiosamente, só 39 anos após seu lançamento inicial, em 1984, ela finalmente se tornou a canção festiva número um da Grã-Bretanha. Assim como o podcast Song Exploder, este documentário separa a música e o vídeo, discutindo como foram escritos e feitos, antes de analisar seu impacto cultural. Tudo fascinante, especialmente para os fãs, mas até os fãs podem se surpreender com o quão íntimas e adoráveis ​​são as conversas sobre George Michael estão aqui.

Você pode dizer que isso será alegre desde o início. Embora Last Christmas seja o anjo no topo da árvore, este funciona como um vaso de história do Wham! também, a partir de 1984, ano em que tudo deu certo para eles. Michael conta seu lado da história, suas contribuições retiradas de antigas entrevistas de arquivo, enquanto Andrew Ridgeley, Shirlie Kemp e Pepsie Demacque-Crockett falam sobre tudo, desde o encontro quando crianças, até a filmagem daquele famoso vídeo nevado, até a devastação causada pela morte de o homem que todos chamam de Yog no Natal, aos 53 anos.

Os primeiros dias do Wham! foram uma prova de dança, amizade e juventude. A história de como Ridgeley e Michael se conheceram é contada com frequência, mas ainda assim é agradável de ouvir. Kemp se lembra de ter esbarrado em Ridgeley na rua quando ela tinha cerca de 17 anos e de ter sido arrastada até o quarto de Michael para conversar sobre música, cercada por pôsteres na parede. Foi o início de uma amizade para toda a vida, bem como de uma banda pop de surpreendente sucesso. A extensão da Wham!-mania, vista nas imagens da turnê pelos EUA em 1985, é um lembrete de quão grandes esses amigos de escola se tornaram.

Mas as origens de Wham! Foram bem documentadas e, realmente, o que este doce filme tem, em sua essência, é a amizade. O elenco original do vídeo Last Christmas, com uma exceção óbvia e comovente, retorna a Saas-Fe, na Suíça, onde foi feito. Eles estão lá para inaugurar uma estátua do produto de exportação mais famoso da cidade, mas também para refazer seus passos e relembrar o que Kemp chama de “tempos divertidos”, antes de todos envelhecerem e a vida ficar mais séria. E foram muitos momentos divertidos. O marido de Kemp, Martin, famoso pelo Spandau Ballet, lembra-se com carinho de tentar desesperadamente se livrar de Michael, que sua agora esposa trouxe consigo em um encontro precoce como ala.

A razão pela qual o vídeo parece ser apenas um grupo de amigos passando o Natal juntos é porque era isso mesmo. A única atriz profissional foi Kathy Hill, modelo que fala carinhosamente de sua experiência como “a garota que partiu o coração de George Michael”. Ela está usando o lenço do vídeo e diz que nunca vai doá-lo. Ela se junta ao grupo em Saas-Fe, assim como Cheryl Harrison, que já foi convidada para ser membro do Wham! Ela ri ao se lembrar de ter recusado porque estava fazendo seu aprendizado de cabeleireira, e isso era importante. Os velhos amigos se reúnem agora para falar sobre como ficaram bêbados, como se divertiram e, principalmente, o quanto todos adoraram “Yog”.

Em outros lugares, a música se torna a estrela do show. Ridgeley se lembra de como a melodia veio à cabeça de Michael, então ele desapareceu para gravá-la, voltando uma hora depois com a certeza de que era algo especial. O engenheiro da faixa, Chris Porter, isola cada instrumento e parte vocal, observando que o verso final soa exatamente como o final de uma festa. Entre tudo o mais, o documentário destaca o apelo multigeracional de Last Christmas, de modo que a observação é particularmente interessante, visto que a recente versão cover de Sabrina Carpenter e Chappell Roan se passa após uma festa bagunçada e bêbada.

Isso é abrangente, também amarrando no Wham! o gerente Simon Napier-Bell e o Pet Shop Boy Neil Tennant, falando aqui com seu ex-editor do Smash Hits. Os famosos fãs Sam Smith e Mary J Blige explicam por que uma das canções de Natal mais tristes já escritas permaneceu tão atraente por tanto tempo. Mas tudo depende do carisma de George Michael. No início, Kemp comete um breve e comovente lapso de língua ao falar sobre o quanto ele valorizava a amizade. “George é – era – quanto mais, melhor”, diz ela, lembrando-se de suas lendárias festas de véspera de Natal. Ridgeley também fala sobre a perda do homem que ele chama de “minha outra metade. Nunca imaginei um futuro sem ele”, diz ele. Este é um testemunho lindo e caloroso dele e de sua genialidade.

Wham: Last Christmas Unwrapped foi ao ar na BBC Two e agora está no iPlayer.