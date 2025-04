UE, cidadãos dos EUA enfrentam deportação da Alemanha – DW – 04/04/2025

As autoridades de Berlim querem deportar quatro estrangeiros que residem legalmente na Alemanha que, segundo a polícia, estavam envolvidos em protestos pró-palestinos “violentos” em Berlim.

Três dos envolvidos são cidadãos da UE – dois da Irlanda, um da Polônia, e a quarta pessoa é um cidadão dos EUA. A plataforma de notícias A interceptação foi o primeiro a relatar os planos de deportação.

Todos os quatro receberam notificações do Escritório de Imigração do Estado de Berlim em meados de março, encerrando seu status de residência na Alemanha. O Departamento de Assuntos Internos do Senado de Berlim confirmou isso à DW, dizendo que as decisões estavam “em conexão com os incidentes na Freie Universität Berlin em 17 de outubro de 2024”.

O governo do Senado de Berlim alega que, naquele dia, um grupo de pessoas mascaradas “violentamente” entrou em um prédio universitário, que “resultou em danos significativos à propriedade dentro do edifício, incluindo grafite relacionado ao” complexo de Israel-Palestina “, bem como a outros atos criminais”. Os slogans “do rio ao mar, a Palestina estarão livres e” Gaza livre “e o símbolo do triângulo vermelho foram pintados nas paredes. Enquanto O símbolo do triângulo vermelho tem outros usos históricos na Alemanhae é usado de várias maneiras relacionadas à história palestina e árabe, o Ministério do Interior o considera no contexto de Israel e os territórios palestinos como um símbolo de Hamasque é reconhecido como uma organização terrorista pelo governo alemão.

Para expulsar os três cidadãos da UE em questão, eles foram privados de seu direito da UE à liberdade de movimento, o que lhes permite permanecer na Alemanha.

Isso foi confirmado à DW pelo advogado Alexander Gorski. “Essas ordens foram emitidas com base nas várias acusações criminais contra nossos clientes. No entanto, não houve condenações criminais”, enfatizou Gorski, que representa dois dos quatro réus. Ele ainda não teve acesso aos arquivos criminais relacionados ao incidente na FU.

Discórdia por protestos, ocupações do campus universitário

Dizem que as quatro pessoas envolvidas participaram de outros comícios pró-palestinos 7 de outubro de 2023 ataques e o seguinte Guerra de Israel-Hamas. Muitos manifestantes querem protestar contra as ações das forças armadas israelenses em Gaza e chamar a atenção para o sofrimento da população civil.

Os ativistas criticaram a Alemanha em particular por tratamento desproporcionalmente severo e restrições à liberdade de expressão. Ativista e escritor Yasmeen Daher disse em entrevista ao Jornal diário Jornal que muitos meios de comunicação simplesmente retrataram todos os manifestantes como anti -semitas.

A Anistia Internacional também criticou as ações das autoridades alemãs. O grupo de direitos disse que proibir o slogan “do rio ao mar” e o triângulo vermelho com consequências criminais estava indo longe demais. Eles acreditam que ambos demonstram solidariedade com os palestinos e não estão diretamente ligados ao Hamas.

Mas os políticos alemães interpretam o slogan “do rio ao mar” como expressando um apelo à destruição de Israel, enquanto os tribunais o governaram repetidamente uma expressão pacífica de solidariedade e o desejo de direitos iguais para todos na região.

As autoridades geralmente justificam suas ações alegando que estão tentando conter o que é conhecido como moderno “anti-semitismo orientado para Israel”. O senador interior de Berlim, Iris Spranger, alegou que existe um “perigo de radicalização adicional” de um pequeno e violento grupo de ativistas pró-palestinos.

Em uma declaração pública, a liderança da FU disse sobre os eventos de 17 de outubro em seu campus: “Os indivíduos eram extremamente violentos e atacaram funcionários física e os ameaçavam verbalmente”.

A polícia terminou a tentativa de ocupação e prendeu quatro pessoas. Eles foram acusados ​​de crimes, incluindo a violação da paz. O prefeito de Berlim, Kai Wegner, foi sincero em sua condenação: “O invadido da Freie Universität pelos chamados ativistas pró-palestinos mostra mais uma vez que não estão interessados ​​em diálogo; em vez disso, tudo o que eles estão interessados ​​são danos à propriedade, violência e ódio”. Mas logo após o incidente, o Comitê Geral de Estudantes da FU Berlim publicou seu próprio relatório, reclamando que a própria polícia não estava disposta a se envolver em diálogo e era muito dura.

O que exatamente as quatro pessoas que agora enfrentam deportação estavam fazendo naquele dia ainda não foram estabelecidas no tribunal. Um dos réus já foi absolvido. O réu foi acusado de chamar um policial de “fascista”. Insultar um policial é uma ofensa criminal na Alemanha.

Quando os cidadãos da UE podem ser deportados?

Dado que não há condenações criminais em nenhum dos quatro casos, eles ainda podem ser deportados? Segundo o advogado Gorski, seus clientes estão sendo acusados ​​de “apoiar indiretamente o Hamas e espalhar o anti -semitismo”. No entanto, de acordo com a interceptação, ainda não há evidências concretas disso.

Em vez disso, em um movimento único, a ordem de deportação aparentemente fez referência a “Razão de Estado da Alemanha“Os políticos da Alemanha usam esse termo para afirmar que a segurança e a existência de Israel estão entre os deveres fundamentais do estado alemão. No entanto, o princípio não tem uma base legal nem é consagrado na Constituição.

Todos os quatro indivíduos estão levando uma ação perante o Tribunal Administrativo de Berlim desafiando as ordens de deportação, com um prazo de 21 de abril. Atualmente, eles ainda residem em Berlim.

Liberdade de movimento da UE em jogo

De acordo com a Carta da União Europeia, os cidadãos dos Estados -Membros podem se estabelecer em outro país. Essa liberdade de movimento oferece proteção especial dos cidadãos da UE. Mas essa liberdade pode ser restrita se houver uma “ameaça suficientemente séria à ordem ou segurança pública” no país anfitrião. O fator decisivo aqui é a conduta do cidadão individual da UE.

Segundo a lei da UE, os obstáculos para expulsão são, portanto, altos. Isso também se reflete na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Ele interpreta os motivos para o término da residência por pouco, explicou Matthias Goldmann, professor de direito internacional da Universidade EBS em Wiesbaden, no podcast DW “Inside Europe”. Especialmente quando se trata de uma ameaça à ordem pública. “O pré -requisito para isso é uma condenação por um ato criminoso. Uma simples condenação não é suficiente”. No entanto, de acordo com o advogado, os indivíduos ainda não foram condenados.

O jornal diário de Berlim Espelho diário relataram que havia diferenças de opinião entre as autoridades de Berlim sobre a deportação. Segundo o relatório, a equipe sênior do Escritório Estadual de Imigração responsável expressou preocupações, dizendo que as alegações não eram suficientes para atingir um limiar necessário para revogar a liberdade de movimento da UE.

O advogado Gorski concorda. Ele diz que as deportações constituem “conduta grosseiramente ilegal” e não acreditam que elas se levantarão no tribunal. Na sua opinião, a lei de imigração neste caso “está sendo usada como um instrumento para suprimir os movimentos sociais e, em particular, o movimento pró-palestino”.

Ele também desenhou paralelos com o EUA, onde estudantes estrangeiros supostamente envolvidos em protestos pró-palestinos recentemente tiveram seus vistos revogados. Um desses casos foi o de um estudante de doutorado que foi preso em uma rua supostamente devido a um artigo publicado em um jornal estudantil.

Um contexto mais amplo

O estudioso jurídico Matthias Goldmann também colocou as expulsões em um contexto mais amplo e criticou o governo do estado de Berlim: “Este governo é definitivamente o mais problemático da Alemanha quando se trata da luta contra aqueles que mostram solidariedade com a Palestina. Você pode ver isso no número de prisões e proibições de manifestações”.

Na sua opinião, isso também é “sobre uma luta contra certas visões políticas” em conexão com a guerra em Gaza e o conflito do Oriente Médio. Goldmann disse que a acusação de anti -semitismo está sendo usada aqui como pretexto para desmontar as proteções oferecidas pelo Estado de Direito.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

