Ufac e Ifac capacitam servidores em sistema de diárias e passagens — Universidade Federal do Acre
A Ufac e o Instituto Federal do Acre (Ifac) promoveram, de 6 a 8 de agosto, o minicurso prático Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), voltado a servidores técnico-administrativos. A capacitação foi realizada no laboratório de informática do campus Rio Branco do Ifac, localizado no bairro Xavier Maia.
Vinte servidores da Ufac participaram do treinamento, ministrado pelo instrutor Yuratan Alves Bernandes, servidor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com atuação na Coordenação-Geral dos Sistemas de Compras e Passagens e ampla experiência no sistema.
Para a reitora da Ufac, Guida Aquino, parcerias como essa são fundamentais para fortalecer a formação continuada dos servidores e aprimorar os processos internos da universidade. “Investir na qualificação dos nossos quadros é investir na qualidade da gestão pública”, disse. “A parceria com o Ifac demonstra o compromisso das nossas instituições com a excelência do serviço público e com a valorização dos servidores.”
A realização da capacitação foi viabilizada por meio de uma ação conjunta entre as duas instituições. A Ufac custeou passagens e diárias do instrutor com recursos do programa de capacitação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, enquanto o Ifac foi responsável pela gratificação de encargos ao ministrante.
A capacitação no SCDP atende a uma demanda crescente no âmbito da Ufac, considerando o volume e a complexidade dos processos de afastamento a serviço. Com a formação técnica, a expectativa é que os setores administrativos operem o sistema com mais segurança, padronização e eficiência.
O SCDP é uma ferramenta estruturadora do Sistema de Serviços Gerais e tem como objetivo assegurar mais transparência e controle na concessão de diárias e passagens no serviço público federal. O sistema permite a gestão integrada e padronizada desses processos, otimizando recursos e qualificando os registros dos afastamentos a serviço.
Ufac e Motorola inauguram prédio do Web Academy — Universidade Federal do Acre
A Motorola inaugurou, na tarde de segunda-feira, 11, o laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco. O espaço marca a ampliação do projeto Web Academy, criado em 2022 para capacitar jovens da região Norte em desenvolvimento de sistemas web.
Durante o evento, a reitora Guida Aquino destacou o orgulho em oferecer infraestrutura moderna e a importância da parceria para o crescimento da universidade. “Tudo o que estamos fazendo pela Ufac ainda é pouco diante do que queremos entregar. Agradeço à Motorola pela sensibilidade e apoio”, afirmou.
O coordenador do projeto Web Academy, Daricélio Moreira Soares, também ressaltou a importância do investimento. “Os alunos já estavam engajados e, com essa iniciativa, estarão ainda mais motivados. É uma oportunidade de crescimento”, disse.
Com investimento de R$ 1,6 milhão em infraestrutura e equipamentos, o novo laboratório representa mais um avanço no compromisso da Motorola com o fortalecimento do ecossistema de tecnologia e inovação na Amazônia, por meio da Lei de Informática da Suframa. Desde o início da parceria com a UFAC, a empresa já destinou R$17,1 milhões a projetos de P&D na universidade, impactando diretamente mais de 280 alunos da instituição e quase mil em toda a região amazônica.
“Mais da metade da produção de celulares da Motorola Brasil sai de nossa fábrica, que fica na Região Norte do País, em Manaus. Essa ampliação representa mais do que um novo espaço físico, é parte de um compromisso contínuo com o desenvolvimento de talentos, a inovação colaborativa e a produção de conhecimento na região. A parceria com a UFAC reforça nossa atuação em P&D e amplia as conexões entre universidade, setor público e indústria”, afirma Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola do Brasil.
A estrutura conta com salas para aulas teóricas, ambientes colaborativos, estúdios de produção de conteúdo e um espaço dedicado a experimentos de UX. A metodologia do Web Academy combina teoria e prática, com uma etapa hands-on que simula o ambiente de uma empresa de tecnologia. Nessa fase, os alunos desenvolvem soluções aplicadas, interagem com clientes e órgãos públicos e desenvolvem habilidades como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas.
Com apoio da reitoria da UFAC, de professores e do time de P&D da Motorola, o projeto atrai a atenção de instituições como a Secretaria da Fazenda do Acre, a Polícia Civil e a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), que passaram a colaborar com o desenvolvimento de soluções em demandas reais. Alguns alunos foram posteriormente contratados por esses órgãos ou iniciaram suas próprias startups.
Para os participantes, o Web Academy é uma porta de entrada para novas oportunidades. Gleice Maurão, que já concluiu o curso, deixa uma mensagem para os graduandos que participam do programa: “participe ativamente, se envolvam nas reuniões, e encare o projeto como um trabalho real, porque essa experiência será o diferencial quando buscarem as vagas.
Mais do que um centro de formação, o Web Academy se firma como um polo de inovação que conecta talentos locais a oportunidades concretas e contribui para o avanço digital do Acre.
Ufac sedia abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres — Universidade Federal do Acre
A Ufac sediou, na manhã desta segunda-feira, 11, a abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), em parceria com o Ministério das Mulheres do Governo Federal. O evento, que ocorreu no Teatro Universitário do campus-sede, em Rio Branco, reuniu representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e sociedade civil.
A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância do espaço como ambiente de articulação de propostas e reafirmou o compromisso da instituição com pautas de igualdade e inclusão. “É uma honra para mim, enquanto segunda reitora mulher em 61 anos da universidade e primeira reeleita, receber este evento. O mês de agosto é simbólico para a nossa luta, e queremos que a universidade também seja um espaço de visibilidade e ação em defesa das mulheres”, afirmou, ao lembrar que a Ufac promoverá, ainda neste mês, atividades alusivas à campanha Agosto Lilás.
Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência marca a retomada de um processo de construção coletiva voltado à ampliação e ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no Acre. Os debates consideram a diversidade das realidades femininas no estado, abrangendo questões raciais, étnicas, territoriais e sociais, com foco em saúde, educação, segurança, mercado de trabalho e enfrentamento à violência.
Para a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, a conferência representa mais do que um evento institucional: é um espaço legítimo de escuta e formulação de políticas públicas. “Este é o momento de atualizar o nosso plano estadual, observando as diferentes realidades das mulheres acreanas e garantindo que as propostas daqui sejam levadas à etapa nacional. É preciso que todos os setores da gestão pública atuem de forma articulada para enfrentar as desigualdades de gênero”, disse.
Durante a abertura, a mesa foi composta por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública, de órgãos de segurança, universidades, movimentos de mulheres negras, indígenas e trans, além de lideranças comunitárias e municipais.
Ao longo do dia, a programação incluiu palestras, rodas de conversa, grupos de trabalho e plenárias para aprovação de propostas e eleição das representantes do Acre que participarão da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.
Ufac inaugura Laboratório de Bromatologia e Qualidade do Leite — Universidade Federal do Acre
A Ufac inaugurou o Laboratório de Bromatologia e Qualidade do Leite, nessa quinta-feira, 7, no bloco Laércio Wanderley da Nóbrega, campus-sede. A emenda do projeto foi viabilizada pelo deputado estadual José Luís Tchê (PDT) e atual secretário de Agricultura do Acre, que também participou da inauguração.
“A universidade cumpre seu papel, fortalecendo os laboratórios, visando uma educação qualificada para nossos estudantes e ao atendimento de pequenos produtores”, disse a reitora Guida Aquino. “Havia um gasto muito grande no encaminhamento de amostra para outro Estado e hoje nosso pequeno agricultor vai ser atendido pela Ufac.”
A coordenadora do laboratório, Bruna Rosa, destacou o objetivo principal do espaço. “É abordar o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então é mais um laboratório para a instituição que será aberto para estágio e os alunos vão aprender na prática o que a abordamos nas disciplinas de nutrição animal, tanto na Agronomia quanto na Medicina Veterinária.”
Responsável pela emenda, José Luís Tchê, ressaltou a importância do investimento. “Vai impactar a ciência, nossos acadêmicos no laboratório para uma análise importante do leite, a bromatologia. Estou muito feliz em contribuir com o mundo acadêmico.”
(Tales Gabriel, estagiário Ascom/Ufac)
