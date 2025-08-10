Ufac e Ifac capacitam servidores em sistema de diárias e passagens — Universidade Federal do Acre

A Motorola inaugurou, na tarde de segunda-feira, 11, o laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco. O espaço marca a ampliação do projeto Web Academy, criado em 2022 para capacitar jovens da região Norte em desenvolvimento de sistemas web.

Durante o evento, a reitora Guida Aquino destacou o orgulho em oferecer infraestrutura moderna e a importância da parceria para o crescimento da universidade. “Tudo o que estamos fazendo pela Ufac ainda é pouco diante do que queremos entregar. Agradeço à Motorola pela sensibilidade e apoio”, afirmou.

O coordenador do projeto Web Academy, Daricélio Moreira Soares, também ressaltou a importância do investimento. “Os alunos já estavam engajados e, com essa iniciativa, estarão ainda mais motivados. É uma oportunidade de crescimento”, disse.

Com investimento de R$ 1,6 milhão em infraestrutura e equipamentos, o novo laboratório representa mais um avanço no compromisso da Motorola com o fortalecimento do ecossistema de tecnologia e inovação na Amazônia, por meio da Lei de Informática da Suframa. Desde o início da parceria com a UFAC, a empresa já destinou R$17,1 milhões a projetos de P&D na universidade, impactando diretamente mais de 280 alunos da instituição e quase mil em toda a região amazônica.

“Mais da metade da produção de celulares da Motorola Brasil sai de nossa fábrica, que fica na Região Norte do País, em Manaus. Essa ampliação representa mais do que um novo espaço físico, é parte de um compromisso contínuo com o desenvolvimento de talentos, a inovação colaborativa e a produção de conhecimento na região. A parceria com a UFAC reforça nossa atuação em P&D e amplia as conexões entre universidade, setor público e indústria”, afirma Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola do Brasil.

Reitora Guida Aquino e Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola do Brasil

A estrutura conta com salas para aulas teóricas, ambientes colaborativos, estúdios de produção de conteúdo e um espaço dedicado a experimentos de UX. A metodologia do Web Academy combina teoria e prática, com uma etapa hands-on que simula o ambiente de uma empresa de tecnologia. Nessa fase, os alunos desenvolvem soluções aplicadas, interagem com clientes e órgãos públicos e desenvolvem habilidades como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Com apoio da reitoria da UFAC, de professores e do time de P&D da Motorola, o projeto atrai a atenção de instituições como a Secretaria da Fazenda do Acre, a Polícia Civil e a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), que passaram a colaborar com o desenvolvimento de soluções em demandas reais. Alguns alunos foram posteriormente contratados por esses órgãos ou iniciaram suas próprias startups.

Para os participantes, o Web Academy é uma porta de entrada para novas oportunidades. Gleice Maurão, que já concluiu o curso, deixa uma mensagem para os graduandos que participam do programa: “participe ativamente, se envolvam nas reuniões, e encare o projeto como um trabalho real, porque essa experiência será o diferencial quando buscarem as vagas.

Mais do que um centro de formação, o Web Academy se firma como um polo de inovação que conecta talentos locais a oportunidades concretas e contribui para o avanço digital do Acre.