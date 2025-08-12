Ufac sedia abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres — Universidade Federal do Acre

A Ufac sediou, na manhã desta segunda-feira, 11, a abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), em parceria com o Ministério das Mulheres do Governo Federal. O evento, que ocorreu no Teatro Universitário do campus-sede, em Rio Branco, reuniu representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e sociedade civil.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância do espaço como ambiente de articulação de propostas e reafirmou o compromisso da instituição com pautas de igualdade e inclusão. “É uma honra para mim, enquanto segunda reitora mulher em 61 anos da universidade e primeira reeleita, receber este evento. O mês de agosto é simbólico para a nossa luta, e queremos que a universidade também seja um espaço de visibilidade e ação em defesa das mulheres”, afirmou, ao lembrar que a Ufac promoverá, ainda neste mês, atividades alusivas à campanha Agosto Lilás.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência marca a retomada de um processo de construção coletiva voltado à ampliação e ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no Acre. Os debates consideram a diversidade das realidades femininas no estado, abrangendo questões raciais, étnicas, territoriais e sociais, com foco em saúde, educação, segurança, mercado de trabalho e enfrentamento à violência.

Para a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, a conferência representa mais do que um evento institucional: é um espaço legítimo de escuta e formulação de políticas públicas. “Este é o momento de atualizar o nosso plano estadual, observando as diferentes realidades das mulheres acreanas e garantindo que as propostas daqui sejam levadas à etapa nacional. É preciso que todos os setores da gestão pública atuem de forma articulada para enfrentar as desigualdades de gênero”, disse.

Durante a abertura, a mesa foi composta por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública, de órgãos de segurança, universidades, movimentos de mulheres negras, indígenas e trans, além de lideranças comunitárias e municipais.

Ao longo do dia, a programação incluiu palestras, rodas de conversa, grupos de trabalho e plenárias para aprovação de propostas e eleição das representantes do Acre que participarão da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.