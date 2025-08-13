Ufac inicia 2º Ciclo de Formação do Pibid com foco no direito à educação integral na Amazônia — Universidade Federal do Acre

ACRE
Ufac inicia 2º Ciclo de Formação do Pibid com foco no direito à educação integral na Amazônia
A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), realizou, na manhã desta terça-feira, 12, no Teatro Universitário, o 2º Ciclo de Formação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). O encontro reuniu coordenadores de área, supervisores e bolsistas do programa, com o objetivo de promover o pensamento crítico e reflexivo do futuro docente, a partir de uma formação sólida e comprometida com as questões sociais que permeiam a educação básica.
Na abertura, a reitora Guida Aquino destacou o papel do Pibid como estratégia para fortalecer a formação docente e ampliar oportunidades aos estudantes. “Quero reafirmar meu compromisso de continuar trabalhando até o último dia de gestão para aumentar o número de bolsas e garantir que nossos alunos tenham mais condições de se preparar para a docência. O Pibid é uma oportunidade de vivência prática e de valorização das licenciaturas”, disse, ao também ressaltar conquistas recentes obtidas por meio de parcerias e emendas parlamentares.
A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Abreu Damasceno, enfatizou o impacto do programa na qualidade da educação básica. “Os estudantes das licenciaturas que participam do Pibid já chegam ao mercado de trabalho conhecendo o ambiente escolar, o que reduz o choque de realidade e eleva a qualidade do ensino”, afirmou.
Coordenadora institucional do Pibid na Ufac, Rosane Garcia Silva reforçou que o programa potencializa habilidades e promove vivências significativas para a formação. “Cada um de vocês tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e levar para a escola o que há de melhor na educação”, destacou.
Atualmente, o Pibid na Ufac conta com quase 800 bolsas, 32 coordenadores de área e mais de 90 supervisores, atuando de forma articulada com escolas da rede básica em todo o estado.
Com o tema “Direito à Educação Integral na Amazônia: potencialidades, desafios e estratégias”, a programação incluiu palestra da socióloga Jaycelene Maria da Silva Brasil, especialista em políticas públicas e com atuação em direitos humanos, igualdade racial e questões socioambientais voltadas a comunidades tradicionais e urbanas da Amazônia Sul-Ocidental.
Ufac recebe deputado Tadeu Hassem e vereadores de Capixaba para tratar de cursos e transporte estudantil
A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 18, no gabinete da reitoria, a visita do deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) e de vereadores do município de Capixaba. A pauta do encontro envolveu a possibilidade de oferta de cursos de graduação no município e apoio ao transporte de estudantes daquele município que frequentam a instituição em Rio Branco.
A reitora Guida Aquino destacou que a interiorização do ensino superior é um compromisso da universidade, mas depende de emendas parlamentares para custeio e viabilização dos cursos. “O meu partido é a educação, e a universidade tem sido o caminho de transformação para jovens do interior. É por meio de parcerias e recursos destinados por parlamentares que conseguimos levar cursos fora da sede. Precisamos estar juntos para garantir essas oportunidades”, afirmou.
Atualmente, 32 alunos de Capixaba estudam na Ufac. A demanda apresentada pelos parlamentares inclui parcerias com o governo estadual para garantir transporte adequado, além da implantação de cursos a distância por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a prefeitura.
O deputado Tadeu Hassem reforçou o pedido de apoio e colocou seu mandato à disposição para buscar soluções junto ao governo estadual. “Estamos tratando de um tema fundamental para Capixaba. Queremos viabilizar transporte aos estudantes e também novas possibilidades de cursos, seja de forma presencial ou a distância. Esse é um compromisso que assumimos com a população”, declarou.
A vereadora Dra. Ângela Paula (PL) ressaltou a transformação pessoal que viveu ao ingressar na universidade e defendeu a importância de ampliar esse acesso para jovens de Capixaba. “A universidade mudou minha vida e pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Hoje, nossos alunos têm dificuldades para se deslocar e muitos desistem do sonho. Precisamos de sensibilidade para garantir oportunidades de estudo também no nosso município”, disse.
Também participaram da reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Abreu Damasceno; o presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Diego Paulista (PP); e o advogado Amós D’Ávila de Paulo, representante legal do Legislativo municipal.
Professora da Ufac é nomeada membro afiliada da ABC
A professora da Ufac, Simone Reis, foi nomeada membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências (ABC) na terça-feira (5), em cerimônia realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém (PA). A escolha reconhece sua trajetória acadêmica e a pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, com foco em biodiversidade, ecologia e conservação.
A ABC busca estimular a continuidade do trabalho científico de seus membros, promover a pesquisa nacional e difundir a ciência. Todos os anos, cinco jovens cientistas são indicados e eleitos por membros titulares para integrar a categoria de membros afiliados, criada em 2007 para reconhecer e incentivar novos talentos na ciência brasileira.
“Nunca imaginei estar nesse time e fiquei muito surpresa por isso. Espero contribuir com pesquisas científicas, parcerias internacionais e discussões ecológicas junto à ABC”, disse a professora Simone Reis.
Reitora assina contrato de digitalização de acervo acadêmico
A reitora da Ufac, Guida Aquino, assinou o contrato de digitalização do acervo de documentos acadêmicos. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, 13, no hall do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca). A empresa responsável pelo serviço é a SOS Tecnologia e Gestão da Informação.
O processo atende à Portaria do MEC nº 360, de 18 de maio de 2022, que obriga instituições federais de ensino a converterem o acervo acadêmico para o meio digital. A medida busca garantir segurança, organização e acesso facilitado às informações, além de preservar documentos físicos de valor histórico e acadêmico.
Para a reitora Guida Aquino, a ação reforça o compromisso institucional com a memória da comunidade acadêmica. “É de extrema importância arquivar a história da nossa querida universidade”, afirmou.
A decisão foi discutida e aprovada pelo Comitê Gestor do Acervo Acadêmico da Ufac, em reunião realizada no dia 7 de julho de 2022. Agora, a meta é mensurar o tamanho dos arquivos do Nurca para dar continuidade ao processo, assegurando que toda a documentação esteja em conformidade legal e disponível em formato digital.
