Ufac inicia 2º Ciclo de Formação do Pibid com foco no direito à educação integral na Amazônia — Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), realizou, na manhã desta terça-feira, 12, no Teatro Universitário, o 2º Ciclo de Formação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). O encontro reuniu coordenadores de área, supervisores e bolsistas do programa, com o objetivo de promover o pensamento crítico e reflexivo do futuro docente, a partir de uma formação sólida e comprometida com as questões sociais que permeiam a educação básica.

Na abertura, a reitora Guida Aquino destacou o papel do Pibid como estratégia para fortalecer a formação docente e ampliar oportunidades aos estudantes. “Quero reafirmar meu compromisso de continuar trabalhando até o último dia de gestão para aumentar o número de bolsas e garantir que nossos alunos tenham mais condições de se preparar para a docência. O Pibid é uma oportunidade de vivência prática e de valorização das licenciaturas”, disse, ao também ressaltar conquistas recentes obtidas por meio de parcerias e emendas parlamentares.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Abreu Damasceno, enfatizou o impacto do programa na qualidade da educação básica. “Os estudantes das licenciaturas que participam do Pibid já chegam ao mercado de trabalho conhecendo o ambiente escolar, o que reduz o choque de realidade e eleva a qualidade do ensino”, afirmou.

Coordenadora institucional do Pibid na Ufac, Rosane Garcia Silva reforçou que o programa potencializa habilidades e promove vivências significativas para a formação. “Cada um de vocês tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e levar para a escola o que há de melhor na educação”, destacou.

Atualmente, o Pibid na Ufac conta com quase 800 bolsas, 32 coordenadores de área e mais de 90 supervisores, atuando de forma articulada com escolas da rede básica em todo o estado.

Com o tema “Direito à Educação Integral na Amazônia: potencialidades, desafios e estratégias”, a programação incluiu palestra da socióloga Jaycelene Maria da Silva Brasil, especialista em políticas públicas e com atuação em direitos humanos, igualdade racial e questões socioambientais voltadas a comunidades tradicionais e urbanas da Amazônia Sul-Ocidental.