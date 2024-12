Ufac mantém bônus regional para o curso de Medicina e aprova política afirmativa para indígenas — Universidade Federal do Acre

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu na tarde desta quarta-feira, 4, retirar o curso de Medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2025. A medida também abre espaço para a realização de um processo seletivo próprio, com base nas notas do Enem, como forma de garantir a continuidade da política de ação afirmativa de Bônus Regional de 15% para estudantes do Acre e regiões adjacentes.

A reunião foi marcada por duas decisões importantes: a aprovação de uma política afirmativa voltada para o acesso e permanência de estudantes indígenas aos Cursos de Graduação da Ufac e a definição de estratégias para preservar o bônus regional no curso de Medicina.

A reitora da Ufac, Guida Aquino destacou a importância da política indígena, aprovada com ampla maioria no Conselho. “Este é um momento histórico. Garantir o acesso e a permanência dos estudantes indígenas é essencial para promover equidade e reconhecer o papel dos povos originários na construção da nossa sociedade”, afirmou.

Sobre a retirada do curso de Medicina do Sisu, Guida enfatizou que a manutenção do bônus regional é fundamental para equilibrar o acesso. “Essa política diminui as desigualdades no curso mais concorrido da universidade e aumenta a chance de fixarmos médicos no interior do Acre, onde há uma carência significativa de profissionais”, declarou.

O bônus regional, aprovado em 2018 pelo Conselho Universitário e implementado a partir de 2019, concede 15% de acréscimo na nota do Enem para candidatos que concluíram o ensino médio no Acre, bem como em Guajará e Boca do Acre (AM), e ainda em Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO). Dados apresentados pela Pró-Reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, mostram que, após a implantação da política, o percentual de estudantes locais no curso de Medicina passou de 11,61% para quase 60%. “Esses resultados demonstram que a política cumpre sua função social e contribui para mitigar desigualdades históricas”, explicou.

A Ufac lançará um edital específico para a seleção do curso de Medicina, mantendo o uso das notas do Enem e a aplicação do bônus regional. Para os demais cursos, o Sisu continuará sendo utilizado em 2025.