Ufac realiza abertura da 17ª Semana Florestal no campus-sede — Universidade Federal do Acre

A Ufac e o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal (Caef) iniciaram, nessa segunda-feira, 1, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a 17ª Semana Florestal. Com o tema “Manejo Florestal Comunitário na Amazônia”, o evento tem como objetivo fortalecer o debate sobre o uso sustentável dos recursos florestais e integrar os conhecimentos científicos e tradicionais, promovendo o protagonismo das comunidades amazônicas. A programação segue até sexta-feira, 5.

O vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira, agradeceu a presença das autoridades e professores da instituição e do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Aos estudantes, deixou uma mensagem de incentivo. “Aproveitem este momento. As semanas acadêmicas são oportunidades para planejar e orientar, junto aos nossos parceiros, o futuro da universidade. Elas são fundamentais para o fortalecimento da nossa instituição.”

O coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Florestal e coordenador da semana, Paulo Trazzi, destacou a importância da iniciativa e agradeceu o empenho dos envolvidos na realização do evento, o Programa de Educação Tutorial Floresta, o Caef, além de docentes e discentes que contribuíram para a construção da programação.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, palestrou sobre o tema central da semana, com foco nas mudanças climáticas. Em sua apresentação, compartilhou sua experiência profissional, apresentou dados globais sobre os impactos ambientais, destacou as oportunidades da bioeconomia e mostrou como esse setor tem crescido no exterior. Ele ressaltou ainda que os engenheiros florestais desempenham um papel essencial nesse processo e apresentou o trabalho desenvolvido pela Apex-Brasil, voltado à valorização e à expansão de negócios sustentáveis.

No início da programação, houve a apresentação cultural do coletivo Mapu Huni Kuin e da cantora e ex-aluna de Engenharia Florestal, Alcineia Galdino.

Também compuseram o dispositivo de honra na abertura o diretor do CCBN, José Ribamar Lima; o coordenador do curso de Engenharia Florestal, Givanildo Ortega; a presidente do IMC, Jaksilande Araújo; a diretora técnica da Funtac, Suelen Farias; o diretor de Desenvolvimento Territorial da Seplan, Marky Brito; o diretor estadual da Mútua, Luciano Sasai; o coordenador territorial substituto do ICMBio, Giordano Anastácio; a conselheira do Crea, Gabriele Viana, que na ocasião representou a presidente da instituição; e a presidente da Aefea, Aldione Lessa.

(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)