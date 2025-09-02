Ufac realiza abertura da 17ª Semana Florestal no campus-sede — Universidade Federal do Acre

ACRE
A Ufac e o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal (Caef) iniciaram, nessa segunda-feira, 1, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a 17ª Semana Florestal. Com o tema “Manejo Florestal Comunitário na Amazônia”, o evento tem como objetivo fortalecer o debate sobre o uso sustentável dos recursos florestais e integrar os conhecimentos científicos e tradicionais, promovendo o protagonismo das comunidades amazônicas. A programação segue até sexta-feira, 5.
O vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira, agradeceu a presença das autoridades e professores da instituição e do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Aos estudantes, deixou uma mensagem de incentivo. “Aproveitem este momento. As semanas acadêmicas são oportunidades para planejar e orientar, junto aos nossos parceiros, o futuro da universidade. Elas são fundamentais para o fortalecimento da nossa instituição.”
O coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Florestal e coordenador da semana, Paulo Trazzi, destacou a importância da iniciativa e agradeceu o empenho dos envolvidos na realização do evento, o Programa de Educação Tutorial Floresta, o Caef, além de docentes e discentes que contribuíram para a construção da programação.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, palestrou sobre o tema central da semana, com foco nas mudanças climáticas. Em sua apresentação, compartilhou sua experiência profissional, apresentou dados globais sobre os impactos ambientais, destacou as oportunidades da bioeconomia e mostrou como esse setor tem crescido no exterior. Ele ressaltou ainda que os engenheiros florestais desempenham um papel essencial nesse processo e apresentou o trabalho desenvolvido pela Apex-Brasil, voltado à valorização e à expansão de negócios sustentáveis.
No início da programação, houve a apresentação cultural do coletivo Mapu Huni Kuin e da cantora e ex-aluna de Engenharia Florestal, Alcineia Galdino.
Também compuseram o dispositivo de honra na abertura o diretor do CCBN, José Ribamar Lima; o coordenador do curso de Engenharia Florestal, Givanildo Ortega; a presidente do IMC, Jaksilande Araújo; a diretora técnica da Funtac, Suelen Farias; o diretor de Desenvolvimento Territorial da Seplan, Marky Brito; o diretor estadual da Mútua, Luciano Sasai; o coordenador territorial substituto do ICMBio, Giordano Anastácio; a conselheira do Crea, Gabriele Viana, que na ocasião representou a presidente da instituição; e a presidente da Aefea, Aldione Lessa.
A reitora da Ufac, Guida Aquino, entregou o novo laboratório de informática do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA). A cerimônia de inauguração ocorreu nessa quinta-feira, 28, no prédio do centro. O espaço tem como objetivo fortalecer o ensino e a pesquisa na unidade acadêmica, oferecendo melhores condições de aprendizado e conforto aos estudantes, além de atender às demandas de professores.
O laboratório conta com computadores modernos, adquiridos com investimentos da universidade e apoio de emendas parlamentares. O CCJSA abriga os cursos de Direito, Economia e Contabilidade, este o mais novo, com alunos da primeira turma matriculados em 2023. Todos serão beneficiados com o novo espaço.
A reitora Guida Aquino destacou a satisfação em disponibilizar a estrutura. “Estamos muito felizes por entregar um laboratório tão bem estruturado, que servirá de apoio não apenas para o aprendizado teórico, mas também para a prática. Este espaço representa um avanço significativo para os cursos de Economia, Contabilidade e Direito.”
A importância da iniciativa também foi ressaltada pelo diretor do CCJSA, Francisco Raimundo Alves Neto; pela coordenadora do curso de Direito, Sabrina Cassol; pela coordenadora de Ciências Contábeis, Oleides Francisca; e pela vice-coordenadora de Economia, Gisele Elaine. Eles agradeceram o empenho da universidade e dos parceiros, lembrando que, antes, os cursos não contavam com um espaço desse porte e agora terão condições adequadas para desenvolver atividades práticas.
O momento contou ainda com a participação de parceiros. O representante da Alterdata Software, Evaldo Bezerra, informou que a empresa disponibiliza seu sistema para ampliar a prática da contabilidade entre os estudantes. Já o representante da Campos & Lima, Hugo Viana, destacou o apoio da empresa na capacitação dos futuros contadores e mencionou que a CEO, Camila Lima, ficou muito feliz em apoiar o projeto, considerando a parceria uma forma de contribuir para a formação de profissionais mais preparados.
A Editora da Ufac (Edufac) lançou o livro “Da Reforma Universitária à Constituição Federal de 1988: Reflexos na Ufac — Ensaio Filosófico” (137 p.), do pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes. A obra, que retrata parte da política e da história da universidade, foi apresentada ao público nessa quarta-feira, 27, no hall da Assessoria de Comunicação e da editora.
O trabalho nasceu com o propósito de prestigiar os 60 anos de ensino superior da Ufac, mas foi além da comemoração. Segundo o autor, a motivação partiu de sua curiosidade em compreender a formação institucional brasileira e os reflexos da Reforma Universitária de 1968 até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
O livro percorre diferentes momentos da história do ensino superior, explorando desde transformações institucionais até experiências locais que marcaram a consolidação da universidade pública no Brasil. Ao reunir análises históricas e reflexões críticas, busca oferecer uma visão ampla sobre a evolução do ensino superior e os desafios enfrentados ao longo de sua trajetória.
Moraes destacou que escrever a obra foi uma honra, resultado de intensas pesquisas e dedicação. Para ele, a intenção não é apenas revisitar a história acadêmica, mas também tornar o conhecimento acessível e enriquecedor para todos. Para isso, recorreu a uma diversidade de autores e a relatos de pessoas que vivenciaram a experiência universitária, o que contribuiu para ampliar a compreensão do tema.
No início do lançamento, houve apresentação musical do Grupo Vybe. A seguir, compuseram o dispositivo de honra a reitora Guida Aquino, que assina o prefácio da obra, o autor e o assessor de Comunicação e diretor da Edufac, Gilberto Lobo. Também foram convidados para compor o dispositivo a servidora aposentada Eliana Barroso, o professor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Enock da Silva Pessoa, e a servidora Maria Perpetuo Socorro Noronha Mendonça, já que seus depoimentos constam no capítulo 4 da obra: “Ufac, Somos Parte dessa História”.
Eliana recebeu uma placa de homenagem e flores entregues pela reitora Guida Aquino pelos serviços prestados no Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) e em reconhecimento a sua trajetória profissional na universidade. Em suas palavras, a reitora descreveu Eliana como uma mulher extraordinária, sábia e humana e desejou que essa nova etapa de sua vida seja marcada por tempo, tranquilidade e alegria.
