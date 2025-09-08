17ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária começa na Ufac — Universidade Federal do Acre

A Ufac realizou, na manhã desta segunda-feira, 8, no Teatro Universitário, campus-sede, a abertura da 17ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (Savet). O evento reúne professores, estudantes e profissionais convidados em uma programação com palestras, minicursos e mesas-redondas, que seguem até sexta-feira, 12.

O vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira, ressaltou a importância das semanas acadêmicas para o processo formativo. Segundo ele, iniciativas como a Savet ampliam a integração entre ensino, pesquisa e extensão, aproximando os estudantes da sociedade e das entidades de classe. “Esse tipo de evento contribui para formação, melhora a relação com a sociedade e fortalece o aprendizado interno dos alunos.”

Representando o corpo discente, a presidente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, Anny Marcely, destacou o protagonismo dos estudantes na organização do evento. Ela lembrou que a Savet é planejada pelos alunos para os alunos, com apoio de professores e parceiros. “Organizar uma semana acadêmica exige dedicação e parceria. É uma oportunidade de ampliar contatos, dialogar com profissionais e abrir portas para pesquisas e projetos futuros.”

O professor Gabriel Barbosa, que integra a comissão organizadora, reforçou o caráter consolidado do evento, agora em sua 17ª edição. “É um momento em que os alunos demonstram capacidade de organização e, ao mesmo tempo, têm acesso a novos conhecimentos. A Savet envolve palestras, minicursos e o contato direto com profissionais e patrocinadores, fortalecendo tanto a formação acadêmica quanto a prática de gestão.”

A programação iniciou nesta segunda-feira, com palestra magna do professor Henrique Jorge de Freitas, com o tema “Construindo Caminhos na Medicina Veterinária: Vivências, Escolhas e Propósitos”. Nos próximos dias, haverá mesas-redondas sobre a vivência profissional pós-formação, seção de banners e apresentação de trabalhos. A agenda contempla ainda palestras técnicas nas áreas de pequenos animais, animais de produção, silvestres e saúde pública, além de minicursos como eletrocardiograma, anestesia em equinos, diagnóstico de gestação e práticas de anatomia e patologia.

Também participaram da mesa de abertura a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Leonardo Melchior; e o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre, Jessé Moreira Campos.