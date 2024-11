Ufac realiza eventos integrados na área de ciência da computação — Universidade Federal do Acre

Aline Querolaine



O governo do Estado reforçou o compromisso com os produtores rurais ao entregar, na manhã desta quarta-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, no estacionamento do Teatro dos Náuas, 85 kits de casas de farinha e 85 roçadeiras para cinco associações do Complexo de Florestas do Rio Gregório (CFERG). A iniciativa beneficiará diretamente 85 famílias, impulsionando a agricultura familiar e fortalecendo a economia local.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Gladson Cameli, destacou a importância de apoiar os pequenos produtores. “Nosso governo está empenhado em levar desenvolvimento para todas as regiões, especialmente para aqueles que vivem da agricultura familiar. Esses equipamentos são mais que ferramentas de trabalho; são um incentivo para que os produtores continuem a transformar suas vidas e a contribuir para a economia do estado”, afirmou.

Os kits de casas de farinha permitirão modernizar a produção de farinha, enquanto as roçadeiras trarão mais eficiência ao preparo da terra, reduzindo o esforço manual dos agricultores.

Uma das beneficiadas, a produtora rural Maria Élida Silva, comemorou a iniciativa. “A gente sempre sonhou em ter um equipamento desse para melhorar nosso trabalho e, agora, vamos poder produzir mais, com mais qualidade e sem tanto esforço. É uma conquista para a nossa comunidade,” disse emocionada.

Apoio aos Produtores Rurais: Parcerias que Transformam Vidas

A entrega dos kits de casas de farinha para produtores rurais representa um marco na valorização da agricultura familiar no Acre. A ação foi possível graças a uma parceria entre o governo do Estado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e recursos oriundos de emendas parlamentares, como destacou a ex-deputada federal Vanda Milani, autora do recurso que viabilizou os kits. “Esse investimento reflete o compromisso em apoiar quem vive do campo. É gratificante ver o impacto direto que essas ações têm na vida dos produtores e no desenvolvimento sustentável do nosso estado,” afirmou.

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, também enfatizou a importância da iniciativa para a sustentabilidade da produção rural. “Equipamentos como os kits de casas de farinha modernizam a produção e reduzem o impacto ambiental, permitindo que os agricultores aumentem a produtividade sem abrir mão da preservação,” destacou.

Para o superintendente do Mapa no Acre, Paulo Trindade, a entrega simboliza o fortalecimento da parceria entre as instituições e os produtores. “O Mapa trabalha para que políticas públicas como essa cheguem a quem mais precisa. Essa é a prova de que, juntos, podemos construir um setor rural mais forte e eficiente no estado,” pontuou.

Essa entrega reforça o compromisso das autoridades em transformar a realidade do campo, garantindo melhores condições de trabalho, maior geração de renda e uma agricultura familiar mais competitiva e sustentável.

