Ufac vira ponto de vacinação para primeira e segunda dose a partir desta segunda-feira

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, confirmou que o Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac) está apto a aplicar a primeira e a segunda dose contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada à reportagem às 10 horas.

O gestor afirmou que a decisão ocorreu após uma visita in loco à Universidade onde o corpo técnico e os voluntários se colocaram à disposição para aplicação da primeira dose. Segundo ele, outros fatores como o amplo espaço da instituição ajudou na tomada da decisão.

“Eles estarão aplicando primeira e segunda dose de AstraZeneca para a população em geral de 25 anos ou mais e a segunda dose para os servidores da Educação”, explicou.

Com essa nova atualização, a vacinação para primeira e segunda dose continua até quarta-feira, 28, no Centro de Convenções, das 8h às 16h, inclusive, aos domingos. Para se vacinar é necessário levar documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

Pontos de aplicação da primeira e segunda dose: Urap Hidalgo de Lima; Urap Rosângela Pimentel; Urap Maria Barroso; Urap São Francisco; Urap Vila Ivonete; Urap Roney Meireles; Urap Cláudia Vitorino; Urap Eduardo Assmar; Urao Bacurau; Urap Valdeiza Valdez; Policlínica Barral y Barral e para segunda dose no drive-thru em frente ao 7º BEC.