Um guia simples para as eleições nos EUA de 2024 | Notícias das eleições de 2024 nos EUA

Falta menos de uma semana para o dia das eleições nos Estados Unidos, então aqui está o que você precisa saber sobre como o Votação presidencial de 2024 funciona.

Quem pode votar?

Nos EUA, os cidadãos devem cumprir alguns critérios básicos de elegibilidade para votar. Eles devem ser:

Um cidadão americano

Um residente do estado onde se registrou para votar

18 anos ou mais

A elegibilidade do eleitor pode variar de estado para estado, especialmente quando se trata de condenações criminais. Por exemplo, indivíduos com antecedentes criminais podem enfrentar restrições em determinados estados, incluindo a perda permanente do direito de voto.

Existem aproximadamente 160 milhões de eleitores registrados, mas nem todos votarão. Nas eleições de 2020, a participação foi de cerca de 66 por cento, a mais elevada em mais de um século.

Como funcionam as eleições nos EUA?

A política dos EUA é dominada por dois partidos, o de centro-esquerda e o liberal Democratas e a direita e conservadora Republicanos; candidatos potenciais emergem de qualquer partido para disputar a indicação presidencial. Para selecionar o seu candidato, os Democratas e os Republicanos mantêm eleições primárias ou caucuses em cada estado, o que culmina com a aceitação da indicação pelo vencedor nas Convenções Nacionais Republicanas ou Democratas. Este ciclo opõe agora os Democratas Vice-presidente Kamala Harris contra o ex Presidente republicano Donald Trump.

O presidente dos EUA, Joe Biden, inicialmente buscou a reeleição para um segundo mandato, mas desistiu em julho, depois que um desempenho desastroso no debate levantou questões sobre sua capacidade de governar por mais quatro anos.

Há também candidatos de terceiros partidos ou independentes, como Jill Stein, do Partido Verde, Chase Oliver, do Partido Libertário, e o acadêmico anti-guerra Cornel West.

Na fase eleitoral, os candidatos presidenciais nomeiam os seus próprios companheiros de corrida – neste caso, Democrata e Governador de Minnesota, Tim Walz e senador republicano de Ohio JD Vance — quem se tornará vice-presidente se a candidatura do indicado for bem-sucedida. Os eleitores então votam para um presidente e um vice-presidente, e o resultado dessa votação é então canalizado através do Colégio eleitoral.

Desde 1845, as eleições nos EUA foram realizadas na primeira terça-feira de novembro. No entanto, os eleitores também têm a opção de votar antecipadamente na maioria dos estados, e mais de 52 milhões de votos já foram emitidos.

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Para compreender como funcionam as eleições nos EUA e como os eleitores escolhem o seu próximo líder, é preciso compreender a Colégio Eleitoral dos EUA.

Ao contrário dos membros do Congresso dos EUA, que são escolhidos diretamente pelos eleitores, o presidente dos EUA não é eleito por voto nacional direto. Em vez disso, quando os americanos votam, estão a seleccionar uma lista de “eleitores” do seu estado que se comprometem a votar em candidatos presidenciais e vice-presidenciais específicos, com base nos votos expressos no estado para cada candidato. Uma vez contados e certificados os votos, esses eleitores votam formalmente. O infográfico abaixo descreve esse processo.

Quer saber mais sobre o Colégio Eleitoral? Assista ao breve vídeo explicativo abaixo ou leia esta breve visão geral.

Quantos votos eleitorais são necessários para vencer a eleição?

Leva 270 votos eleitorais para vencer as eleições presidenciais dos EUA, o que representa a maioria do total de 538 votos eleitorais disponíveis.

Este sistema pode criar resultados surpreendentes: um candidato pode ganhar o voto popular em todo o país e ainda perder o Colégio Eleitoralo que aconteceu cinco vezes na história dos EUA. O caso mais recente foi em 2016, quando Trump conquistou a presidência. Hillary Clinton apesar de estar perdendo por quase três milhões de votos em todo o país.

O que as pesquisas estão dizendo?

À medida que o dia das eleições se aproxima, Harris e Trump estão pescoço e pescoçocompetindo ferozmente pelo controle dos principais estados indecisos. Estamos observando de perto os eleitores indecisos nesses estados, que poderiam de fato levar a disputa em qualquer direção.

Harris detém uma vantagem estreita de 1,5 ponto a nível nacional, de acordo com o rastreador de pesquisas FiveThirtyEight, embora Trump tenha quase diminuído a diferença. Uma pesquisa Reuters/Ipsos coloca Harris à frente por apenas um ponto, dentro da margem de erro.

Trump lidera econômico e questões de imigraçãoenquanto Harris tem uma vantagem decrescente sobre extremismo político.

Estados oscilantes como Pensilvânia, Geórgia e Arizona apresentam margens muito estreitas. Embora as sondagens nacionais favoreçam Harris, o resultado do Colégio Eleitoral permanece incerto, reflectindo a imprevisibilidade das eleições anteriores.

Quando saberemos quem ganhou? Quando serão anunciados os resultados?

Isso está no ar. É altamente improvável que um vencedor seja determinado na noite das eleições. No entanto, isso não está fora de questão. Historicamente, o vencedor seria anunciado na noite ou na manhã seguinte à eleição.

À medida que as urnas fecham em todo o país no dia das eleições, a mídia divulgará os resultados em tempo real, com os resultados chegando primeiro do fuso horário do Leste. As contagens finais podem não estar disponíveis imediatamente, especialmente com o aumento do volume de votos por correio e por correspondência. Em alguns casos, os estados têm leis que permitem que os votos carimbados no dia da eleição sejam contados, mesmo que cheguem mais tarde. Este processo pode levar a atrasos em certos estados, especialmente aqueles com margens estreitas.

Estes atrasos poderiam ser aproveitados por Trump para espalhar a narrativa de que as eleições foram roubadas, como ele falsamente tentou fazer em 2020. Nessas eleições, muitos dos votos que chegaram ou foram contados com atraso foram para os Democratas, normalmente porque o O partido tem mais apoio em cidades onde a contagem de votos leva mais tempo, e porque Trump desencorajou seus apoiadores de usar cédulas por correio.

Se nenhum candidato obtiver 270 votos eleitorais, um eleição contingente ocorre. A Câmara elege o presidente, com cada estado votando, e o Senado elege o vice-presidente. Um candidato à Câmara precisa de maioria (26 estados) para vencer. Este processo raro aconteceu pela última vez em 1824, quando John Quincy Adams foi eleito pela Câmara dos Deputados após André Jackson ganhou os votos populares e eleitorais, mas não conseguiu a maioria.