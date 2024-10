Ruud van Nistelrooy aproveita momento de sol, mas o futuro do United permanece nebuloso | Manchester United

Will Unwin at Old Trafford



Talvez houvesse algo na afirmação de Erik ten Hag de que o Manchester United não estava tendo sorte nas últimas semanas, quando seu mandato chegou ao fim. Onde VAR foi contra seu time no West Hamfaltou na prevenção contra o Leicester, enquanto a trave e os desvios trabalhavam a seu favor. A sorte favoreceu o United na quarta-feira, mas o time está em constante mudança e precisa de clareza sobre o que vem a seguir.

Já fazia muito tempo que estava claro que uma mudança era necessária para melhorar o ânimo e o United tem a experiência de ter uma lenda chegando para revitalizar um clube que tropeça e está desesperado para evitar cair na tela. A multidão sabia há muito tempo que as coisas não estavam funcionando para Ten Hag; mesmo quando as vitórias foram obtidas, parecia mais um placebo do que uma cura para as doenças, mas pelo menos Leicester aliviou a dor.

Com Ruud van Nistelrooy no banco de reservas, houve mais energia nos bastidores e nas arquibancadas. O ex-atacante do United saiu do túnel antes do pontapé inicial, socando o ar e exigindo barulho, o que a torcida atendeu. Aconteça o que acontecer nos próximos dias, é improvável que ele siga o caminho de Ole Gunnar Solskjær de conseguir o papel a longo prazo. Van Nistelrooy é o popular professor substituto, que pega o violão, mas fez o possível para seguir o currículo deixado por Ten Hag.

Seria generoso dizer que qualquer pessoa em Old Trafford chegou com otimismo porque o mal-estar já dura há muito tempo, mas a perspectiva de algo melhor está mais uma vez no ar. A ideia de um jovem treinador chegar para reverter anos de fracassos é promissora, mas falsos amanheceres têm sido a marca registrada do United desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Enquanto espera para saber se Rúben Amorim aceitará o cargo e se tornará o último homem a testar ele mesmo em um dos cargos mais escrutinados do futebol mundial, havia uma partida para vencer.

A chave para o túnica Van Nistelrooy foi oferecer uma sensação de diversão aos torcedores que testemunharam o esgoto nos últimos tempos. Este foi um golpe livre para o United e seu técnico interino contra o segundo time do Leicester. O futebol foi divertido, embora um parente distante da perfeição, ajudando-os a chegar às quartas de final do Copa Carabao. Embora Ten Hag sempre se gabe de ganhar dois troféus importantes em tantas temporadas, esta competição parece ser a melhor opção do United para conseguir títulos, um conceito que parece uma necessidade anual.

Guia rápido Sorteio das quartas de final da Copa Carabao Mostrar Tottenham x Manchester United

Arsenal x Crystal Palace

Newcastle x Brentford

Southampton-Liverpool Os empates estão programados para serem disputados na semana que começa em 16 de dezembro Fotografia: Hannah McKay/X03696 Obrigado pelo seu feedback.

Casemiro marcou na trave a 30 metros, Alejandro Garnacho marcou depois que Diogo Dalot recebeu o benefício da dúvida do árbitro assistente quando indiscutivelmente impedido, a cobrança de falta de Bruno Fernandes acertou Danny Ward após cabeceamento de James Justin, Casemiro atacou após seu cabeceamento original acertou os dois postes e voltou para ele, enquanto o quinto de Fernandes veio quando ele aproveitou um péssimo passe para trás do Leicester. Ten Hag estava esperando por esse nível de sorte.

A cobrança de falta de Bruno Fernandes é desviada para o terceiro gol do United. Fotografia: Nick Potts/PA

Parecia um amistoso de meio de temporada; O Leicester deu minutos aos seus reservas, enquanto o United está em espera, esperando para saber se em breve jogará 3-4-3 sob o comando de um novo técnico. À medida que Van Nistelrooy ajustou em vez de reformular, esta formação não era radicalmente diferente daquela que o seu antecessor tinha escolhido e falhado nos últimos meses.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

A principal diferença para os jogadores do United foi que pareciam mais relaxados, havia maior ambição nos passes, a movimentação era mais rápida e finalmente finalizaram chances suficientes para sair de vista. Os dois gols sofridos vieram de cruzamentos que não conseguiram lidar: algo que precisa ser resolvido pelo próximo técnico porque é uma fraqueza consistente do United, mas pelo menos eles compensaram as falhas de defesa na área adversária pela primeira vez.

A vitória foi, naturalmente, bem-vinda e houve gritos de “Ruuuuuuuuud” ao apito final, mas no geral a atmosfera foi silenciosa enquanto os torcedores se perguntavam o que viria a seguir. A visita de domingo ao Chelsea será uma tarefa muito mais difícil do que eliminar os reservas de uma equipa que está prestes a lutar contra a despromoção. O desempenho terá que melhorar para domingo porque Cole Palmer e amigos vão colocar muito mais pressão no United e não serão tão liberais na defesa.

À medida que as negociações continuam a decorrer durante o período de aviso prévio de Amorim, este resultado irá encorajar a hierarquia unida a pagar para garantir que ele chegue o mais rapidamente possível para ajudar a deixar o passado para trás e instigar uma nova época. Van Nistelrooy pode ter trazido algum alívio ao oferecer mais liberdade aos seus jogadores e aplaudir os torcedores com cinco gols, mas está claro que o United precisa de uma mudança de direção a longo prazo e de alguém que traga uma identidade com a qual os torcedores possam se alinhar e apoiar.