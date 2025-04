Um ótimo retorno de treinamento – DW – 04/04/2025

Menos de um ano depois que Hansi Flick sofreu a ignomínia de se tornar o primeiro treinador da Alemanha a ser demitido, o alemão de 60 anos tem restaurou sua reputação em Barcelona e transformou um esquadrão fraturado em uma das equipes mais emocionantes da Europa.

Por que a nomeação de Flick foi uma surpresa no Barcelona?

Alemanha Desastrosa Copa do Mundo de 2022 no Catar foi um sucesso para a reputação de um treinador que anteriormente teve muito sucesso no nível do clube com Bayern de Munique.

A seleção de esquadrões de Flick atraiu críticas, e seu jogo premente de sucesso não se traduziu em nível internacional. Embora a Alemanha tenha ficado invicto em suas 10 partidas, o torneio no Catar não poderia ter piorado. Uma perda de jogo de abertura para o Japão foi o começo do fim para a Alemanha – que continuou Para travar uma Copa do Mundo no grupo por um segundo tempo consecutivo.

Fora da distração de campo, incluindo a decisão do esquadrão de protestar contra questões de direitos humanos no Catar, não ajudou, mas para um treinador que já venceu o sextuplo com o Bayern de Munique, foi uma queda dramática. Ele foi demitido após uma perda para o Japão em casa em setembro de 2023 E um retorno ao abrigo parecia improvável.

Por que o trabalho de Barcelona é arriscado?

Como uma das maiores equipes e marcas esportivas do mundo, ser o treinador do Barcelona vem com pressão e expectativa de vencer. Flick também teve que lidar com a substituição da lenda do clube Xavi e chegou a uma cidade e uma equipe que falava um idioma diferente e tinha uma cultura diferente.

Além disso, assumir o controle de Barcelona agora tem ainda mais desafios. O clube catalão está lidando com desafios financeiros significativos que impactaram várias facetas das operações do clube. Eles não conseguiram registrar novos jogadores, como Dani Olmo e Pau Victor, no início da temporada devido à rigorosa da Laliga Regulamentos de Play Financeiro Financeiro (FFP).

O clube tentou abordar a questão reivindicando receita com a venda de assentos VIP no reformado Camp Nou. A saga de longa data parecia ter chegado ao fim em janeiro, quando a Laliga registrou oficialmente os jogadores. No entanto, uma revisão da Laliga revelou que a renda não se refletiu nas demonstrações financeiras auditadas de Barcelona e, em março, levou à anulação desses registros de jogadores.

Embora o Conselho Esportivo da Espanha tenha acabado decidindo a favor de Barcelona em abril, permitindo que Olmo e Víctor jogassem pelo restante da temporada, a instabilidade financeira do clube continua a representar desafios para os registros de jogadores e a administração de esquadrões.

Além das restrições financeiras, o Barcelona também não jogou no icônico Camp Nou Stadium, pois passa por extensas reformas que visam modernizar a instalação e aumentar sua capacidade. Um retorno ao estádio não é esperado até junho de 2026.

Hansi Flick juntando -se ao Barcelona ‘um pouco de surpresa’: Mark Meadows da DW Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Como ele mudou o Barcelona?

O Barcelona de Flick se pressiona mais alto e mais difícil do que sob Xavi, levando adiante seu estilo de jogo de seu tempo no Bayern. Isso dominou muitos oponentes à medida que a abordagem de alta transição de alta pressão complementa o DNA do clube, adicionando intensidade e verticalidade necessárias. A disciplina dessa equipe também se estende à sua defesa. Nos primeiros três meses da temporada, o Barcelona forçou mais de 100 chamadas de impedimento, levando a 13 gols a serem transmitidos.

As dúvidas sobre a contratação do alemão pareciam ser rapidamente silenciadas, pois uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre os rivais ferozes do Real Madrid fora de casa, apenas dois meses depois desta temporada. Após a vitória, o ex -lenda do clube Sergio Busquets admitiu: “Eu não esperava que tudo fosse tão rápido”.

Marc Casado, o meio-campista de 21 anos, foi visto como o jogador que melhor representa a abordagem de Flick, mas talvez nenhum jogador tenha se beneficiado mais com a chegada de Flick do que Raphinha. O extremo brasileiro admitiu que inicialmente não respondeu bem a conversas com Flick sobre sua posição na equipe. Mas sua aceitação de ser flexível o viu nomeado como um dos capitães do clube e ele se tornou um dos jogadores mais em forma e impactante nesta temporada.

Sob o filme, os jogadores têm papéis claros e desempenham futebol mais rápido e mais simples – sem perder o toque individual. Ele conseguiu mesclar com sucesso os pontos fortes tradicionais de Barcelona (jogo técnico no meio -campo) com os princípios alemães do futebol (ritmo, verticalidade e domínio físico).

O que o Barcelona de Flick pode alcançar?

Apenas um ano após o trabalho, Flick tem Barcelona à beira de um agudo. O Barcelona enfrenta o Real Madrid na final da Copa da Espanha, liderando a La Liga por quatro pontos com oito partidas para ir e estão nas quartas de final do Liga dos Campeões. O último triplo do Barcelona ocorreu na temporada 2014-15 sob Luis Enrique, uma corrida que incluiu um Vitória da semifinal da Liga dos Campeões sobre o Bayern de Pep Guardiola de Munique.

Flick sabe como ganhar um triplo, tendo feito isso em 2020 com o Bayern de Munique. No entanto, alguns acreditam pandemia do coronavírus – Quando as quartas de final da Liga dos Campeões e semifinais eram apenas uma perna, sem multidões e tudo em Portugal. Vale a pena notar, porém, que durante essa corrida O Bayern do Flick venceu o Barcelona por 8-2 nas quartas de final.

Em um trabalho que raramente oferece aos treinadores uma segunda chance, especialmente no mais alto nível, Hansi Flick já alcançou mais do que muitos esperados depois que ele foi removido do emprego na Alemanha. Agora, ele está prestes a um dos maiores retornos de treinamento da era moderna.

Editado por: Jonathan Harding