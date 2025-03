‘Uma chuva de foguetes e balas’: sobreviventes do trem do Paquistão sequestrando | Notícias dos grupos armados

Quetta, Paquistão – Os sobreviventes do seqüestro de trem mortal de terça -feira por separatistas de Baloch descreveram como eles assistiram a outros passageiros sendo executados e fugidos enquanto eram baleados.

Dezenas de combatentes pertencentes ao Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) visavam nove carruagens do Jaffar Express com granadas e tiros de foguetes e tiros de foguetes, enquanto passavam por túneis da era colonial no passe robusto e montanhoso de Bolan.

O trem, que se afastou de Quetta, a capital provincial da província do sudoeste do Baluchistão, às 9h (04:00 GMT) para Peshawar, a capital do noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, em torno de um ataque perto de Sibi, a cerca de 100 km (100 quilômetros) de quetta, a cerca de 1,60 km (100 km) de quetta.

A rota do trem faz uma jornada de mais de 1.600 km (994 milhas) pelo Punjab para chegar ao seu destino final, Peshawar. A viagem leva cerca de 30 horas, com paradas em cerca de 30 estações em todo o país.

Na noite de quarta -feira, as forças de segurança do Paquistão disseram ter concluído uma operação militar contra os combatentes, resgatando 346 passageiros e matando todos os 33 dos atacantes. Mas 26 passageiros, o motorista do trem e um soldado paramilitar também foram mortos, disseram eles.

Havia quase 400 passageiros no trem quando foi atacado. O BLA, que disse que estava mantendo os passageiros reféns, havia dado na terça-feira ao governo do Paquistão um ultimato de 48 horas, exigindo a “libertação incondicional de prisioneiros políticos de Baloch, desapareceu à força e ativistas nacionais de resistência”.

‘Eles apenas levaram as pessoas de lado e atiraram nelas’

Os passageiros que foram libertados na operação das forças de segurança descreveram suas horas de cativeiro como “horríveis”.

“Vi tantos assassinatos na frente dos meus olhos e sabia que era o próximo, mas escapei com outros passageiros e colegas na manhã de quarta -feira”, disse Ghulam Sarwar, 48 anos, à Al Jazeera.

Um subinspetor assistente da Polícia da Polícia da Ferrovia do Paquistão, ele estava a bordo do trem e depois fez uma ousada fuga com um grupo de passageiros e colegas guardas armados.

Sarwar estava viajando no trem da Estação Ferroviária Quetta, juntamente com outros quatro funcionários ferroviários armados e cinco soldados acusados ​​de guardar os passageiros, uma prática regular. Quando o ataque começou, ele disse que ele e o outro pessoal armado devolveram fogo.

“Era como uma chuva de foguetes e balas no trem, mas retaliamos com tiros”, lembrou. “Quando ficamos sem balas, eles caíram e começaram a puxar os passageiros do trem”.

Os atacantes começaram a separar os passageiros de acordo com a etnia, verificando seus cartões de identidade, removendo os passageiros étnicos de Punjabi e os suspeitos de fazer parte das forças armadas paquistanesas e executá -los. “Eles mataram tantas pessoas”, disse Sarwar. Ele não podia contar quantas pessoas foram mortas, disse ele, mas testemunhou os lutadores “apenas levando grupos de pessoas além da ferrovia e atirando neles”.

“Os assassinatos continuaram até 22h, depois que um grande número de atacantes deixou a área depois de abraçar alguns lutadores restantes que ficaram para trás. Eles também mataram quem tentou escapar ”, disse Sarwar.

De manhã, Sarwar e outro grupo de passageiros e pessoal de segurança conseguiram escapar do local onde os reféns estavam sendo mantidos. “Saímos de manhã, mas outro policial ferroviário que estava comigo foi atingido por uma bala nas costas depois que os atacantes começaram a atirar em nós nas montanhas próximas”, disse ele. O policial foi morto, disse ele.

Enquanto ele e seus companheiros passageiros fugiram, eles foram demitidos pelos combatentes separatistas, mas conseguiram chegar a 6 km (4 milhas) ao longo dos trilhos até a estação ferroviária próxima em Panir, onde as forças de segurança paquistanesas estavam esperando para recebê -las.

‘Eu vi um foguete atingir o motor’

Murad Ali, 68 anos, que estava viajando para a cidade de Jacobabad, no sul, com sua esposa, também testemunhou o ataque, mas estava entre os que se libertaram pelos atacantes. “Vi um foguete atingir o motor do trem depois que ouvimos disparos intensos. Eles entraram no nosso compartimento e pediram minha identidade e etnia (Sindhi) e depois me permitiram ir ”, disse ele.

“Acompanhei dezenas de mulheres e crianças e acompanhamos a trilha ferroviária por seis quilômetros a pé até chegarmos à estação ferroviária de Panir após o anoitecer, onde as forças de segurança nos levaram à estação ferroviária de Mach”, disse ele à Al Jazeera. O casal então voltou a Quetta.

Bibi Farzana, esposa de Murad, descreveu o trem como “totalmente coberto de fumaça devido a disparos e explosões”. Ela acrescentou: “Eles conseguiram todos os passageiros, mas separaram o Punjabis étnico do resto dos passageiros”.

Na quarta -feira, as autoridades de segurança do Paquistão disseram que suas forças mataram 30 combatentes na operação para resgatar os reféns e que a autorização de segurança ainda estava em andamento.

O ministro -chefe da província do Baluchistão, Sarfraz Bugti, disse que o ataque foi uma tentativa dos separatistas de dar a impressão de que Quetta é um “ambiente violento”.

O governo disse que havia enviado soldados adicionais na estação ferroviária de Quetta, e dezenas de caixões foram despachados para o local de ataque a bordo de um trem de socorro da estação de Quetta.

Os separatistas de Baloch, que exigem independência do Paquistão, acusam o estado de sequestrar e perseguir aqueles que falam contra isso.

Embora seja a primeira vez que um trem inteiro foi seqüestrado, houve uma série de ataques a trens nos últimos dois anos.

Mais recentemente, em novembro de 2024, os separatistas mataram quase 30 passageiros de trem – a maioria deles soldados paquistaneses – em um bombardeio suicida na estação de Quetta, enquanto o Jaffar Express estava prestes a sair da estação.