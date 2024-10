Uma das principais obras de infraestrutura do estado, a duplicação da AC-405 será entregue nesta terça

Karolini Oliveira



No Acre, os mais novos repercutem uma forma de tratamento respeitosa em relação aos mais velhos, dirigindo-lhes a palavra nomeando “senhor” ou “senhora” no início da conversa. O costume, no entanto, foi ganhando formas abreviadas e os ouvidos mais atentos podem escutar algo como “Seu menino” ou “Dona menina”, direcionados sempre com respeito.

Da mesma forma, neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, as celebrações chamam a atenção para servidores como o seu Luiz Cléber Lima Costa, figura conhecida e um dos primeiros a receber os visitantes na recepção da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em Rio Branco. Há 46 anos no serviço público, seu Luiz Cléber revela ser tímido em relação às fotografias, mas concorda em falar brevemente sobre o trabalho na secretaria: “sou o servidor mais antigo da casa”, disse com orgulho.

Dona Maria Jucilene Almeida também está há anos no serviço público e passou por muitas mudanças de estruturas até a Sete chegar aonde está atualmente: “Sou servidora pública há anos, mas sempre trabalhando nessa área”, disse. Assim como dona Maria Jucilene e seu Cléber, muitos servidores da casa têm grandes histórias para contar, em anos de serviço público no Turismo e Empreendedorismo do Estado.

Andréia Nasserala, chefe do Departamento de Recursos Humanos (RH) da Sete, conta que na secretaria são 134 servidores, entre terceirizados, nomeados e servidores efetivos. Na pasta desde 2019, Andréia conta que tem uma atenção cuidadosa com o setor em que atua.

“Eu tenho um carinho muito especial pela Sete. Estou há anos aqui e conheço todos os servidores da secretaria. Passamos por muita coisa, pela pandemia, mudanças de secretaria [antiga Seicetur – Secretaria de Estado da Indústria, Ciência, Comércio, Empreendedorismo e Turismo] e de gestão e mesmo com os desafios que passamos, tenho orgulho de ser servidora da Sete”, contou.

Para Andréia, o empenho dos servidores da casa representa o respeito e a solidariedade que o serviço público precisa: “A humildade, acima de tudo, é a forma como a gente consegue as coisas. Às vezes eu estou cheia de coisas pra fazer, mas eu tento desviar porque o RH é um dos setores mais importantes da secretaria, então precisamos tratar bem as pessoas”, disse.

Turismo e serviço público, uma profissão de carinho

Aos 62 anos, a servidora Irleide Maria Portela conta que iniciou no serviço público há 43 anos como datilógrafa. Atuando sempre no turismo, embora o segmento tenha migrado entre diferentes secretarias, Irleide buscou se especializar no curso de bacharelado em Turismo, formando-se na segunda turma da graduação, em 2007, na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO).

“Eu fui fazer a faculdade porque já era do quadro e durante o curso fui vendo que é necessário que todo servidor entenda o que faz a secretaria porque todo mundo acha que a gente [o turismólogo] fez faculdade pra viajar, e não é assim, pra viajar basta ser turista, mas o turismólogo está preparado para fazer planejamento em cima de potencialidades e necessidades, e contribuir na geração de emprego e renda”, destacou a servidora.

Quando perguntada se gosta de trabalhar com o turismo, Irleide respondeu: “Eu gosto de trabalhar na área, do trabalho de campo, de falar e conscientizar as pessoas em relação às políticas do turismo, valores tradicionais e culturais. O meu trabalho de conclusão de curso foi educação ambiental, e eu milito na ideia de que a gente preserve tudo, desde as culturas tradicionais e o meio ambiente”.

Ainda segundo a servidora, o turismo é um dos três líderes mundiais em produtividade, em função da oferta de emprego e renda, contou apontando dados da Organização Mundial do Turismo. A partir disso, Irleide comentou sobre o desenvolvimento do turismo no estado:

“As pessoas têm o costume de dizer que no Acre não tem turismo quando, na verdade, todo lugar que tem uma história, que tem um povo, tem turismo. Nós, no Acre, competimos com o que já está consolidado em termos de turismo no Brasil e no mundo. Eu costumo sempre dizer assim: ‘nós temos 62 anos de Estado, então para competir com outras regiões a gente ainda é criança’, mas vamos continuar fazendo o dever de casa, desenvolvendo o turismo interno”, destacou.

Turismo, um amor para vida toda

Adalgisa Bandeira, de 64 anos, atua no segmento do turismo desde março de 1986. Ela conta que, embora já tenha passado do período para solicitar a aposentadoria, optou por continuar no setor que ama:

“Eu já passei cinco anos do meu período de aposentadoria, mas continuo aqui porque eu gosto de trabalhar no turismo. Quando eu comecei, o turismo era um departamento dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que era naquele prédio do INSS [Instituto Nacional de Seguridade Social], em frente à unidade da Ufac [Universidade Federal do Acre], no centro”, lembrou a servidora.

Natural de Boca do Acre, no Amazonas, Adalgisa compartilhou com carinho: “O Acre pode não ser meu estado de nascimento, mas ocupa um lugar especial em meu coração. Cheguei aqui com 18 anos, e aprendi a amar este lugar, onde meus filhos nasceram e cresceram”. Como mensagem especial às novas gerações de servidores, Adalgisa aconselha: “Procure demonstrar profissionalismo com a sua capacidade pessoal. Eu acredito que você fazer o seu trabalho dessa forma, antenado com o que se desenvolve no setor, é o melhor caminho”.

Empreendedorismo: geração de renda e promoção de negócios

Lara Cristina Rodrigues, responsável pelo Departamento de Economia Solidária da Sete, é uma das servidoras mais antigas a atuar no setor de empreendedorismo do Estado. A servidora pública ingressou na então Secretaria de Pequenas Negócios, logo após sua criação, em 2011: “Eu fui a primeira servidora efetiva na Secretaria de Estado de Pequenas Negócios e de lá pra cá a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos lindos. A gente tirou muita gente da vulnerabilidade que até hoje trabalham com aquilo que começamos nos projetos”, contou.

Mesmo com mudanças na estrutura da secretaria, a servidora conta que os trabalhos para fomentar o empreendedorismo continuaram: “Eu continuei nos pequenos negócios que se transformou em empreendedorismo e até hoje eu estou nele trabalhando, fazendo o que eu gosto, porque eu gosto de trabalhar com atendimento, com as pessoas. Pra mim, é um prazer trabalhar nas feiras e ver as pessoas terem de onde tirar uma renda, porque muita gente sobrevive única e exclusivamente daquilo, daquela renda”.

A servidora conta com carinho das lembranças que tem de pessoas que mudaram de vida com aprimoramentos para cabeleireiros e manicures, e nas feiras com carrinho de pipoca, cachorro quente e água de coco: “É muito gratificante, pra mim, quando a gente chega numa feira que a gente vê um senhor ou uma senhora com o mesmo carrinho, que continuou, valorizou aquele trabalho e reconhece a gente e diz: ‘olha que bom a senhora ainda tá aqui com a gente’. É muito gratificante”.

Para Lara, é motivador ver empreendedores prosperando com o trabalho que vem desenvolvendo em campo ao longo dos anos: “Eu tenho prazer em fazer o que eu faço, sou assistente social e eu acho que escolhi a profissão certa e trabalho no departamento que eu realmente me identifico”.

Orgulho de ser servidor

Aos 49 anos, o seu Francisco Chagas da Silva Rodrigues, é um dos servidores nomeados mais antigos da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo. Conhecido por todos da pasta, é difícil quem o reconheça pelo seu nome de batismo. No entanto, se procurar pelo seu Noel, logo todos saberão de quem se trata: “Eu era assessor parlamentar, aí na época, aqui na Assembleia Legislativa, me apelidaram de Noel por causa do músico Noel Rosa que tinha um ‘queixinho’ assim. Isso tem uns trinta anos. Aí o nome pegou e ficou até hoje”, lembrou.

Na secretaria desde 2019, seu Noel explica que já passou por muitas gestões e tem orgulho de trabalhar com o transporte de materiais do artesanato, turismo e empreendedorismo, o que rende muitas histórias para contar. “A gente que já foi muito para o interior, eu e a minha colega motorista, a Léo Costa, temos muitas histórias com o caminhão nas estradas. E eu gosto muito da Sete, do meu trabalho, principalmente quando a gente vai pra Cruzeiro do Sul. Gosto muito de lá”, revelou.

Turismo e Empreendedorismo: uma união de respeito

Responsável pela pasta desde fevereiro de 2023, Marcelo Messias explica que a atuação com as equipes de Turismo e Empreendedorismo da Sete é um exercício de compreensão e cumplicidade diária: “São equipes diferentes, mas que se complementam entre si. Então temos feito um trabalho buscando sempre a união e o respeito entre os servidores”, destacou o secretário.

Na Diretoria de Empreendedorismo da Sete, as equipes trabalham com pequenos negócios, ambulantes, artesanato, trabalhos manuais, jardinagem, reciclagem, cadastramento e capacitação de profissionais em diversas frentes de atendimento ao público:

“O empreendedorismo é um dos lugares mais gratificantes que eu tive o prazer de trabalhar, porque você consegue ver diariamente o impacto na vida das pessoas, seja quando você oferta capacitação, aprimoramento pessoal, quando você entrega equipamentos, quando fornece um ambiente de comercialização para que a pessoa possa ganhar o seu próprio dinheiro, é muito gratificante você ver na prática a vida das pessoas mudando pelo que você tem feito, pelo que você tem desenvolvido no trabalho”, destacou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.

“É impressionante ver o potencial do empreendedorismo na nossa cidade, no nosso estado, ver como as pessoas conseguem se desenvolver e atingir o máximo do seu potencial se elas receberem um incentivo. E a nossa prática no empreendedorismo não existiria sem a nossa equipe multidisciplinar, tanto a equipe de montagem, os motoristas e toda a equipe administrativa que trabalha para que nós possamos desenvolver o nosso potencial no empreendedorismo. Essa equipe disciplinar é fundamental para que o beneficiário, que é o empreendedor, lá na ponta, alcance seus objetivos”, acrescentou Bianca.

Ainda segundo a diretora, a transformação social é um dos resultados positivos que o empreendedorismo tem alcançado: “Nós temos resultados muito positivos de pessoas que venceram a depressão, de pessoas que venceram situações de vulnerabilidade social, vulnerabilidade alimentar, através do empreendedorismo, da prática de desenvolvimento de seus pequenos negócios. Isso é muito emocionante para nós enquanto servidores públicos”, destacou.

Na Diretoria de Turismo, o empenho dos servidores está voltado para estudos de potencialidades do turismo em todo o Acre, diálogo sobre destinos e meios de fomento e importância da conscientização e preservação da floresta. Celebrando o Dia do Servidor, a diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin, destacou a importância dos servidores da casa na promoção do desenvolvimento da atividade: “A atuação dos servidores da equipe de turismo é de suma importância na secretaria, porque eles que executam as estratégias que visam melhorar a competitividade da atividade no estado. Sem a dedicação e experiência deles não seria possível atingir os bons resultados que hoje a atividade econômica apresenta”, concluiu.

Visualizações: 1