Uma molécula aumenta a esperança contra o vício em cannabis

Um homem fuma um baseado durante uma manifestação pela descriminalização da cannabis na França, em Paris, em 12 de maio de 2018. Thomas Samson/AFP

Teremos em breve um novo medicamento para tratar a dependência de cannabis, quando actualmente não existe tratamento? A cannabis é hoje a droga ilícita mais consumida em França: metade da população idosa afirma já a ter consumido. durante sua vida em 2023, de acordo com dados da Public Health France e do Observatório Francês sobre Drogas e Tendências de Dependência (OFDT). O uso regular diz respeito a 3,4% dos adultos entre 18 e 64 anos em 2023, estável desde 2017, ou cerca de 900 mil pessoas.

Se o produto é comum, a tendência é, no entanto, decrescente entre os jovens, de acordo com uma pesquisa OFDTcom 5,3% dos alunos do ensino médio em 4e e 3e que experimentaram em 2022, contra 6,7% em 2018. Por outro lado, a percentagem aumenta com a idade: 16,2% dos alunos do segundo ano afirmam já ter utilizado e quase um em cada três alunos do último ano.

Lembre-se que a cannabis, geralmente fumada, na forma de erva ou resina (haxixe), contém numerosos componentes, entre eles o THC (tetrahidrocanabinol), sua principal molécula ativa. O THC atua no CB1, um dos receptores do sistema endocanabinóide do corpo, que desempenha um papel importante no neurodesenvolvimento. O THC liga-se aos receptores CB1 e ativa-os, conduzindo aos seus efeitos psicotrópicos, incluindo os de dependência.

Nos Estados Unidos, pela primeira vez, o número de usuários diários e quase diários de cannabis (17,7 milhões) superou o de álcool (14,7), segundo pesquisa publicada na revista Vícios em maio de 2024. Um aumento ligado à legalização do uso recreativo de cannabis em quase metade dos estados do país, mas não só.

Os perigos do consumo precoce

Em França, embora a maioria dos consumidores de cannabis utilizem para fins recreativos, cerca de 10% tornam-se dependentes, segundo os especialistas, e “este é o caso de 50% dos usuários diários de acordo com dados internacionais”lembra o psiquiatra Jean-Michel Delile, presidente do Federação do Dependência, “16% dos adolescentes que começaram correm o risco de persistir” lembrou Jean-Michel Delile e o psicólogo clínico Jean-Pierre Couteron na revista Práticas de saúde mental em 2017.

“Estamos a falar de dependência, cujo risco varia de pessoa para pessoa, quando há perda de controlo, com aspeto invasivo na vida do sujeito, impacto na vida familiar, declínio no funcionamento escolar, etc. »acrescenta o professor Benjamin Rolland, chefe do departamento universitário de dependência de Lyon (HCL, CH Le Vinatier). No entanto, a cannabis causa menos dependência do que o tabaco, o álcool ou outras drogas.

