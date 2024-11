Khamenei alerta Israel e EUA sobre ‘resposta esmagadora’ às ações contra o Irã | Israel ataca o Líbano Notícias

A guerra israelita em Gaza manifestou-se numa variedade de formas brutais e a mais insidiosa e devastadora delas foi a transformação da fome em armas. Em 9 de Outubro de 2023, o Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, anunciou que “não haverá electricidade, nem alimentos, nem combustível” permitidos em Gaza. A justificativa foi que Israel “está lutando contra animais humanos”.

Duas semanas mais tarde, o membro do Knesset Tally Gotliv declarou: “Sem fome e sede entre a população de Gaza… não seremos capazes de subornar pessoas com comida, bebida, medicamentos para obter informações”.

Ao longo dos meses seguintes, Israel não só obstruiu a entrega de ajuda aos palestinianos em Gaza, mas também atacou e destruiu infra-estruturas de produção alimentar, incluindo campos cultivados, padariasmoinhos e lojas de alimentos.

Esta estratégia deliberada, que visa subjugar e quebrar o espírito do povo palestiniano, fez inúmeras vítimas em Gaza – muitas delas bebés e crianças pequenas. Mas também teve consequências profundas para os palestinianos noutros lugares.

Como profissional de saúde mental, testemunhei em primeira mão o impacto psicológico e físico que esta punição colectiva teve sobre os indivíduos na Jerusalém Oriental ocupada e na Cisjordânia ocupada. Tenho observado jovens palestinianos que estão a desenvolver relações complicadas com a comida, os seus corpos e a sua identidade social e nacional em resposta aos horrores que testemunham e ouvem falar diariamente.

A cura exigiria uma intervenção muito mais complexa, que abordasse não apenas o trauma individual, mas também o trauma político e histórico de toda a sociedade.

Trauma produzido política e socialmente

Para compreender o efeito da fome armada, é essencial considerar o quadro social e psicológico mais amplo em que ela ocorre. Ignacio Martín-Baró, figura proeminente da psicologia da libertação, postulou que o trauma é produzido socialmente. Isto significa que o trauma não é apenas uma experiência individual, mas está inserido e é exacerbado pelas condições e estruturas sociais que rodeiam o indivíduo.

Em Gaza, as estruturas traumatogénicas incluem o cerco em curso, a agressão genocida e a privação deliberada de recursos essenciais como alimentos, água e medicamentos. O trauma que daí resulta é agravado pela memória colectiva do sofrimento durante a Nakba (a limpeza étnica em massa dos palestinianos em 1947-8) e pela contínua deslocação e opressão sistémica da ocupação. Neste ambiente, o trauma não é apenas uma experiência pessoal, mas uma realidade colectiva, social e politicamente enraizada.

Embora os palestinianos fora de Gaza não estejam a viver directamente a violência genocida desencadeada por Israel, têm sido expostos diariamente a imagens e histórias angustiantes sobre o assunto. A fome implacável e sistemática dos residentes de Gaza tem sido particularmente traumática de testemunhar.

Poucas semanas após a declaração de Gallant, a escassez de alimentos começou a ser sentida em Gaza. Até janeiro, os preços dos alimentos disparouespecialmente no norte de Gaza, onde um colega me disse que pagou 200 dólares por uma abóbora. Mais ou menos nessa época, começaram a surgir relatos de palestinos sendo forçados a misturar forragem animal e farinha para fazer pão. Em Fevereiro, as primeiras imagens de bebés e crianças palestinianas morrendo de desnutrição inundou as redes sociais.

Em Março, a UNICEF informava que 1 em cada 3 crianças com menos de 2 anos estava gravemente desnutrida no norte de Gaza. Em Abril, a Oxfam estimava que a ingestão média de alimentos pelos palestinianos no norte de Gaza não ultrapassava as 245 calorias por dia, ou apenas 12 por cento das necessidades diárias. Mais ou menos nessa altura, o Ministério da Saúde palestiniano anunciou que 32 palestinianos, incluindo 28 crianças, tinham sido mortos pela fome, embora o verdadeiro número de mortos fosse provavelmente muito mais elevado.

Também circulavam histórias de palestinos sendo mortos a tiros à espera da distribuição de ajuda alimentar, ou afogando-se no mar enquanto corriam atrás de lançamentos aéreos de alimentos por governos que apoiaram a guerra israelense em Gaza.

Numa carta publicada na revista médica The Lancet em 22 de Abril, o Dr. Abdullah al-Jamal, o único psiquiatra remanescente no norte de Gaza, escreveu que os cuidados de saúde mental tinham sido completamente devastados. Ele acrescentou: “Os maiores problemas agora em Gaza, especialmente no norte, são a fome e a falta de segurança. A polícia não consegue operar porque é imediatamente alvo de drones espiões e aeronaves na sua tentativa de estabelecer a ordem. Os bandos armados que cooperam de alguma forma com as forças israelitas controlam a distribuição e os preços dos produtos alimentares e farmacêuticos que entram em Gaza como ajuda, incluindo os que são lançados por pára-quedas. Alguns alimentos, como a farinha, dobraram de preço muitas vezes, o que agrava a crise da população daqui.”

Casos clínicos de trauma de fome

A fome israelita em Gaza teve efeitos psicológicos e físicos nas comunidades palestinas. Na minha prática clínica, encontrei vários casos em Jerusalém Oriental ocupada e na Cisjordânia ocupada que ilustram como o trauma da fome em Gaza se reflecte nas vidas de jovens palestinianos longe da zona de conflito. Aqui estão alguns deles.

Ali, um jovem de 17 anos da Cisjordânia, sofreu mudanças no comportamento alimentar e perdeu 8 kg (17 libras) em dois meses após a detenção do seu amigo pelas forças israelitas. Apesar da significativa perda de peso, ele negou sentir-se triste, insistindo que “a prisão faz os homens”. No entanto, ele conseguiu expressar mais abertamente a sua raiva relativamente às condições em Gaza, e os seus padrões de sono perturbados sugeriram um profundo impacto psicológico. “Não consigo parar de assistir ao bombardeamento e à fome em Gaza, sinto-me tão impotente.” A perda de apetite de Ali é uma manifestação da sua raiva e tristeza internalizadas, reflectindo o trauma social mais amplo que o envolveu.

Salma, de apenas 11 anos, acumula latas de comida, garrafas de água e feijões secos em seu quarto. Ela disse que está “se preparando para o genocídio” na Cisjordânia. O pai de Salma relatou que ela fica “histérica” quando ele traz para casa alimentos caros, como carne ou fruta. A sua diminuição gradual na ingestão de alimentos e a recusa em comer, que se agravou durante o mês do Ramadão, revelam um profundo sentimento de ansiedade e culpa pela fome das crianças em Gaza. O caso de Salma ilustra como o trauma da fome, mesmo quando vivido indirectamente, pode alterar profundamente a relação de uma criança com a comida e a sua sensação de segurança no mundo.

Layla, uma menina de 13 anos, apresenta uma misteriosa incapacidade de comer, descrevendo a sensação de que “algo na minha garganta me impede de comer; há um espinho bloqueando meu desfiladeiro.” Apesar de extensos exames médicos, nenhuma causa física foi encontrada. Uma discussão mais aprofundada revelou que o pai de Layla foi preso pelas forças israelenses e ela não ouviu mais nada sobre ele desde então. A incapacidade de Layla de comer é uma resposta psicossomática ao trauma da detenção do seu pai e à sua consciência da fome, tortura e violência sexual infligidas aos presos políticos palestinianos. Ela também foi profundamente afetada pelos relatos de fome e violência em Gaza, traçando paralelos entre o sofrimento em Gaza e o destino incerto do seu pai, o que ampliou os seus sintomas psicossomáticos.

Riham, uma menina de 15 anos, desenvolveu vômitos involuntários repetitivos e uma profunda repulsa pela comida, principalmente pela carne. Sua família tem histórico de obesidade e gastrectomia, mas ela negou qualquer preocupação com a imagem corporal. Ela atribui o seu vómito às imagens de sangue e desmembramento de pessoas em Gaza que viu. Com o tempo, a sua aversão estendeu-se aos alimentos à base de farinha, motivada pelo medo de que pudessem ser misturados com forragem animal. Embora ela entenda que isso não acontece onde ela está, seu estômago rejeita a comida quando ela tenta comer.

Um apelo à ação

As histórias de Ali, Salma, Layla e Riham não são casos clássicos de transtornos alimentares. Eu os agruparia como casos de distúrbios alimentares devido a um trauma político e social sem precedentes no contexto de Gaza e do território palestiniano como um todo.

Estas crianças não são apenas pacientes com problemas psicológicos únicos. Sofrem os efeitos de um ambiente traumatogénico criado pela violência colonial em curso, pela transformação da fome em armas e pelas estruturas políticas que perpetuam estas condições.

Como profissionais de saúde mental, é nossa responsabilidade não só tratar os sintomas apresentados por estes pacientes, mas também abordar as raízes políticas do seu trauma. Isto requer uma abordagem holística que considere o contexto sociopolítico mais amplo em que estes indivíduos vivem.

O apoio psicossocial deve capacitar os sobreviventes, restaurar a dignidade e responder às necessidades básicas, para que compreendam a interação das condições opressivas e a sua vulnerabilidade e sintam que não estão sozinhos. As intervenções baseadas na comunidade devem ser realizadas através da promoção de espaços seguros para as pessoas processarem as suas emoções, participarem na narração colectiva de histórias e reconstruírem um sentido de controlo.

Os profissionais de saúde mental na Palestina devem adoptar um quadro de psicologia da libertação, integrando o trabalho terapêutico com o apoio comunitário, a defesa pública e as intervenções estruturais. Isto inclui abordar as injustiças, desafiar as narrativas que normalizam a violência e participar nos esforços para acabar com o cerco e a ocupação. A defesa de direitos por parte dos profissionais de saúde mental proporciona validação aos pacientes, reduz o isolamento e promove a esperança ao demonstrar solidariedade.

Somente através de uma abordagem tão abrangente poderemos esperar curar as feridas dos indivíduos e da comunidade.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.