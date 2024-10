Uma nação dividida entre a Rússia e o Ocidente: seu guia simples para o voto na Geórgia | Notícias de política

Haverá neve em Sölden (Áustria) neste último fim de semana de outubro? A questão ressoa cada vez mais, à medida que a Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) lança – há mais de trinta anos – a sua época do Campeonato do Mundo de Esqui Alpino nesta estância no Tirol austríaco, vítima, como tantas outras, do aquecimento global.

“Percebemos a falta de neve quando subimos às geleiras no verão, o derretimento da neve é ​​muito acentuado. Estamos cientes de tudo isso”reconhece o líder do esqui francês, Cyprien Sarrazin, que estará, no domingo, 27 de outubro, na largada do primeiro slalom gigante da temporada 2024-2025, um dia após a prova feminina.

Em Sölden, no glaciar Rettenbach, a cobertura de neve é ​​satisfatória graças à combinação de cultivo de neve – utilização de neve da época anterior armazenada sob isolamento – e neve gerada pela passagem da tempestade Boris em Setembro.

Mas o circuito mundial de modalidades de deslizamento é regularmente apontado pelo peso da sua pegada de carbono e pelo uso quase sistemático de neve artificial para os seus eventos internacionais de maior prestígio (eventos da Copa do Mundo, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos).

Cyprien Sarrazin quer, no entanto, acreditar no futuro do seu desporto, mesmo sabendo que é apenas um elo da cadeia. “Estamos todos tentando juntos criar um programa melhor com o FIS. Depois é política, a Federação vai liderar e caberá a nós acompanhar, mas novas coisas positivas estão por vir”ele continua.

Neste caso, o FIS parece determinado a trabalhar para reduzir o seu impacto ambiental. No início de 2023, foi convocado por 500 atletas profissionais, principalmente a americana Mikaela Shiffrin e o norueguês Aleksander Aamodt Kilde, líderes no esqui alpino mundial, para intensificarem o seu compromisso com a crise climática.

Mais esforço necessário

Numa carta aberta, escrita com o apoio da associação ambientalista Protect Our Winters, apelaram a uma redução de 50% nas emissões de CO. 2 até 2030, a publicação do impacto ambiental da Federação Internacional de Esqui e Snowboard, a adaptação do calendário de competições para reduzir os impactos ligados às viagens e o apoio político da FIS para defender a ação climática junto dos governos. Alguns meses depois, uma petição lançada pela mesma associação – que hoje conta com mais de 37,5 mil signatários – instou a federação a atender às reivindicações dos atletas.

