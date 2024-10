Os democratas estão lutando para manter o Senado. Poderia um bipartidário da velha escola ajudar a salvá-lo? | Eleições dos EUA 2024

Maanvi Singhin Reno, Nevada



“Todo mundo tem sapatos confortáveis?” Jacky Rosen examinou a sala cheia de trabalhadores sindicalizados que preparavam telas para ela em Reno, Nevada. A sala explodiu em resposta.

“Esses tênis de ginástica vão ficar gastos”, disse o Democrático disse o senador à multidão. “Mas tudo bem. Esses buracos no fundo significam que você está fazendo um bom trabalho… ajudando a recuperar a maioria democrata nos Estados Unidos.”

Rosen tem desgastado seus próprios sapatos – cruzando o estado e executando um dos mais agressivos e persistentes re-eleição campanhas no país enquanto luta para preservar sua carreira, e uma precária vantagem partidária no Senado dos EUA. A mensagem de sua campanha combina com seu calçado prático.

A sua plataforma centrou-se em algumas grandes questões nacionais – incluindo o custo de vida e o aborto – mas também em muitas pequenas questões específicas do seu estado geograficamente vasto e politicamente enigmático. Ela elogia seu histórico preservando um centro postal local no norte Nevadatrazendo dinheiro para uma instalação solar.

“Estamos tentando cuidar do que temos aqui e queremos que nossos filhos tenham um bom lugar para crescer”, disse ela aos membros do Sindicato dos Trabalhadores da Culinária Local 226 – uma organização poderosa que representa dezenas de milhares de trabalhadores do setor hoteleiro em o estado. “Isso é o que todo mundo quer.”

Com votação antecipada em Nevada, já em andamento, Rosen detém uma vantagem de oito pontos nas médias eleitorais. Mas ela não desiste nem se arrisca. Exércitos de voluntários de sindicatos e uma coligação de grupos políticos moderados e progressistas estão a bater de porta em porta em seu nome. E uma enxurrada de anúncios, na rádio e na televisão, em inglês e espanhol – está a derrubar o seu adversário Sam Brown, um Donald Trumprepublicano apoiado por Rosen que Rosen caracterizou como extremista.

A corrida será um teste para saber se candidatos como ela – uma bipartidária pragmática e à moda antiga focada em questões locais – podem prevalecer num país politicamente polarizado. O resultado em Nevada ajudará a determinar qual partido controla o Senado estreitamente dividido, com o poder de impedir ou viabilizar a agenda de Trump ou Kamala Harris.

Em Abril, o apartidário Cook Political Report classificou a corrida como uma “disputa” – num estado indeciso que parecia cada vez mais inescrutável aos pesquisadores. Em 2022, a senadora democrata Catherine Cortez Masto conquistou o seu assento por menos de 8.000 votos.

E o adversário de Rosen, Sam Brown, um veterano militar e ganhador do Purple Heart, tinha as qualidades de um candidato modelo – alguém que pudesse ajudar os republicanos a conseguir uma cadeira no Senado e virar a Câmara para o partido. Mas em Agosto, a agência de sondagens mudou a corrida para os “democratas inclinados” – citando o crescente entusiasmo pela Democratas após a entrada de Harris na corrida, bem como o fracasso de Brown em despertar muito entusiasmo.

“Sam Brown simplesmente não se revelou o candidato que penso que os republicanos esperavam que fosse – em termos de energia, em termos de angariação de fundos, em termos de apenas fazer o que é necessário”, disse David Byler, chefe de investigação do empresa de pesquisas Noble Predictive Insights. “E então você tem um titular democrata que não tem nenhuma falha óbvia.”

Pparadoxalmente, o temperamento discreto de Rosen e a abordagem obstinada em seu primeiro mandato podem se tornar seu maior trunfo. Em Las Vegas e Reno, dezenas de eleitores disseram ao Guardian que não estavam particularmente familiarizados com o histórico de Rosen – mas ela parecia estar bem.

“Ela faz o que diz que vai fazer”, disse Vivian Jackson, 69, de Las Vegas. “Eles tentam atacá-la, mas ela não é assim. Ela é uma pessoa real.

“Ela ocasionalmente diz algumas coisas que me fazem pensar”, disse seu vizinho Kenneth Logan, 65 anos, um bartender aposentado e veterano que mora no oeste de Las Vegas. Em várias questões, a sua política está à esquerda da de Rosen. “Mas provavelmente vou votar nela. Ela está bem e não consigo pensar em nenhum candidato em quem votaria em vez dela.”

Rosen é um ex-programador de computador e presidente de sinagoga que foi escolhido a dedo para concorrer ao Congresso e depois ao Senado – aparentemente do nada – por Harry Reid, o ex-líder democrata do Senado de Nevada que ajudou a remodelar a política do estado ao longo de seu longo período político. carreira. Em 2018 – depois de servir apenas dois anos no Congresso – ela destituiu o senador republicano Dean Heller com uma margem de cinco pontos, contando em grande parte com o apoio dos poderosos sindicatos do estado e enfatizando o seu apoio à Lei de Cuidados Acessíveis e à reforma da imigração. Heller abraçou Trump e votou pela revogação da popular lei de saúde.

Seis anos mais tarde, o Nevada – tal como os EUA em geral – está muito mais polarizado politicamente. Os colportores da Iniciativa Libre, um grupo conservador afiliado à rede política do megadoador Charles Koch, têm enviado mensagens aos eleitores, em sua maioria latinos, de que Rosen está intimamente ligado ao governo Biden. “Ela votou 94% das vezes com Joe Biden”, disse Eddie Diaz, diretor estratégico da Libre em Nevada. “E as pessoas não estão em melhor situação do que estavam antes.”

Mas, ao contrário de muitos dos seus colegas, Rosen evitou ter um perfil nacional, renunciando à convenção nacional democrata em Agosto e preferindo permanecer no Nevada para fazer campanha lá.

“Acho que ela fez um trabalho decente até agora, em grande parte porque ela é moderada e bipartidária”, disse Kim, 66 anos, uma educadora de saúde mental e bem-estar que disse que não queria divulgar seu nome completo porque muitos de seus familiares e os clientes são republicanos convictos.

Seu companheiro, Luis, 55 anos, pertencia à mesma sinagoga de Rosen. “É um mundo pequeno”, disse ele.

Gladis Blanco, organizadora política do Sindicato dos Trabalhadores da Culinária em Reno, disse que dá crédito a Rosen por trabalhar com o governo para reduzir o custo dos medicamentos para asma. Mãe solteira de cinco filhos, Blanco disse que tanto ela como vários dos seus filhos têm asma – e os novos limites de preços dos inaladores transformaram o orçamento mensal da sua família. “Quando conto isso aos eleitores, eles ficam muito entusiasmados”, disse ela.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para The Stakes – Edição Eleitoral dos EUA The Guardian guia você através do caos de uma eleição presidencial de enorme importância Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Enquanto isso, Miguel Martinez, membro do conselho municipal de Reno que tem feito campanha em nome de Rosen e Harris, disse estar especialmente impressionado com o fato de Rosen ter lutado com sucesso contra o plano do serviço postal dos EUA de transferir todo o processamento de correspondência de suas instalações em Reno para a Califórnia, que os moradores locais, especialmente em regiões remotas do norte rural de Nevada, preocupados com o atraso na entrega de medicamentos e no processamento de votos pelo correio. “Essa foi uma vitória realmente grande em nossa comunidade”, disse ele.

E, tal como o seu mentor Reid, famoso por canalizar fundos para o estado, Rosen conseguiu conquistar aliados entregando ajuda federal às cidades e comunidades rurais do estado.

Nas últimas semanas, vários responsáveis ​​rurais republicanos apoiaram Rosen em vez de Brown – observando, simplesmente, que estão satisfeitos com o desempenho do titular. “Jacky Rosen ajudou a unir democratas e republicanos para aprovar o maior investimento em infraestrutura em uma geração”, disse Nathan Robertson, prefeito republicano da pequena cidade de Ely, no leste de Nevada. “Essa lei está agora a conduzir a estradas melhores e mais seguras para os nossos residentes, incluindo 24 milhões de dólares em financiamento federal de transportes para melhorar as ruas e calçadas de Ely e revitalizar o nosso centro da cidade.”

Ed Lawson – o prefeito republicano de Sparks, uma pequena cidade nos arredores de Reno – citou de forma semelhante todo o financiamento que ela trouxe para sua região. Apenas um dia antes de seu endosso, Rosen e Cortez Masto anunciaram que haviam garantido US$ 275 milhões em financiamento federal para melhorar um importante corredor rodoviário a leste de Sparks.

“Sou um republicano de longa data que nunca votou em um democrata, mas em novembro votarei em Jacky Rosen”, disse ele.

Ajudou a causa de Rosen o fato de Brown ter se atrapalhado durante o ciclo eleitoral.

Com a votação antecipada em andamento, o Fundo de Liderança do Senado – o principal grupo externo do Partido Republicano que apoia as eleições para o Senado – anunciou que gastaria mais US$ 6,2 milhões em anúncios de TV, rádio e digitais para Brown. Mas não está claro se os fundos chegarão tarde demais.

Brown sempre se baseou em sua história pessoal para apelar aos eleitores. Em 2008, quando era oficial do exército dos EUA no Afeganistão, o seu Humvee atingiu uma bomba na estrada. A explosão causou queimaduras de terceiro grau e Brown teve que passar por dezenas de cirurgias reconstrutivas. A experiência foi transformadora, disse Brown. “Deus me salvou com um propósito”, escreveu ele em um recente e-mail de campanha.

Mas embora tenha deixado claro por que está concorrendo ao cargo, ele tem lutado para definir como governaria para os eleitores.

Trump apoiou Brown poucos dias antes das eleições primárias e, desde então, Brown agarrou-se firmemente ao ex-presidente e à sua plataforma. Brown disse que não teria apoiado a Lei Bipartidária de Infraestrutura ou a Lei de Redução da Inflação – programas da administração Biden que trouxeram dólares federais sem precedentes para o estado e ajudaram a financiar uma série de projetos. O seu apoio anterior ao armazenamento de resíduos nucleares na montanha Yucca, no Nevada – um terceiro trilho da política no estado – também deixou a impressão de que ele está fora de contacto com o Nevada.

Tais erros abriram a oportunidade para uma crítica fácil – que Brown é um recém-chegado, que se mudou de Reno para Dallas em 2018, e simplesmente não sabe o suficiente sobre o estado.

Sua posição confusa sobre o aborto também funcionou mal. Em anúncios de ataque, Rosen chamou Brown de “extremista Maga” que retiraria o direito ao aborto. E embora Brown tenha respondido dizendo que apoia a iniciativa de Nevada lei atualque permite abortos até 24 semanas – ele tem repetidamente evitado perguntas sobre se apoiará o iniciativa estadual de votação sobre o abortoque visa consagrar os direitos ao aborto de Nevada na constituição estadual.

Quase 70% dos republicanos e 90% dos democratas disseram que se opuseram criminalizando o aborto, de acordo com uma pesquisa recente do Programa de Consulta Pública da Universidade de Maryland.

Diane Gutierrez, uma corretora imobiliária de 65 anos que mora em Reno, disse que se opõe pessoalmente ao aborto, devido à sua fé, mas acredita que ele deve permanecer protegido. “Não acredito que isso deva ser tirado de nenhuma mulher”, disse ela. “Simplesmente não é certo voltar atrás.”

Apartidária registrada, Gutierrez disse que já votou em candidatos republicanos e democratas no passado. Mas, nos últimos anos, ela envolveu-se mais no voluntariado no Partido Democrata – e evitou-se em grande parte dos republicanos. “O partido teve tempo, mas não selecionou bons candidatos”, disse ela, acrescentando que não conseguiu apresentar bons argumentos aos eleitores. Inicialmente, ela pensou que Brown contrariava a tendência.

“Sendo de uma família de militares – meu pai era fuzileiro naval – agradeço Sam Brown e agradeço-lhe pelo seu serviço porque obviamente ele pagou um preço enorme”, disse ela. “Quando você está no exército, você tem respeito.”

Mas o seu fracasso em definir uma plataforma própria foi decepcionante, disse ela. “Eu gostaria que ele falasse mais”, disse ela. “Onde está Sam Brown? Ele está em Nevada? É como, ‘Sam – diga alguma coisa’”.