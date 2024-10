26/10/2024 26 de outubro de 2024

As assembleias de voto abriram aos eleitores no sábado no país do Sul do Cáucaso, Geórgia para uma eleição parlamentar que é amplamente vista como uma luta entre um titular com tendência para a Rússia e uma oposição aliada ao Ocidente.

Cerca de 3,5 milhões de georgianos podem votar, segundo a Reuters.

A Rússia governou a Geórgia há cerca de dois séculos e apoia duas regiões rebeldes que se separaram do país na década de 1990. A Rússia derrotou a Geórgia numa guerra de cinco dias em 2008. Muitos georgianos, portanto, não gostam da Rússia.

No entanto, o partido no poder do país – Georgian Dream, que procura um quarto mandato – mudou de tom para uma retórica mais pró-Rússia nos últimos dois anos. Acusou o Ocidente de tentar arrastar a Geórgia para guerra com a Rússia.

Liderado pelo bilionário ex-primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili, o partido tem feito campanha para manter a Geórgia fora da guerra da Rússia na Ucrânia. Ivanishvili é o homem mais rico do país e amplamente considerado como a pessoa mais poderosa.

Entretanto, os partidos da oposição consideram esta mudança uma traição ao futuro europeu da Geórgia. Os quatro principais partidos da oposição pretendem formar uma coligação para tirar o Sonho Georgiano do poder e colocar a nação novamente no caminho de uma Adesão à UE.

As pesquisas de opinião antes das eleições mostraram resultados contraditórios. Os canais de comunicação social que apoiam a oposição prevêem que o Sonho Georgiano perderá a maioria, enquanto aqueles que apoiam o partido no poder prevêem o seu desempenho mais forte de sempre.

Quanto ao que se passa na cabeça dos eleitores, as sondagens mostram, em grande parte, que os georgianos estão apoia a adesão à UE e OTAN mas também queremos evitar conflitos com a Rússia.

