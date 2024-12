Unesco reconhece Queijo Minas Artesanal como patrimônio imaterial; só a gente sabe!

A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência, e a Cultura (Unesco) reconheceu que o jeito de fazer Queijo Minas Artesanal é um patrimônio imaterial da humanidade. Só a gente sabe fazer!

Ao entrar na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade, o produto se torna o primeiro alimento brasileiro no ranking. Oficialmente, a produção do Queijo Minas está em 106 municípios de Gerais.

O alimento já é feito há três séculos e deriva do leite cru. O pedido de reconhecimento foi feito pelo Iphan em março de 2023. Agora, a notícia boa chegou e estamos dentro!

Patrimônio Imaterial

A lista de patrimônio imaterial é um conjunto de bens culturais intangíveis que demonstram a diversidade cultural e a importância de se preservar o patrimônio.

Podem ser um conjunto de práticas, conhecimentos, expressões ou até mesmo representações e técnicas que são passadas de geração em geração.

A aprovação do Queijo Minas Artesanal veio durante a 19ª Sessão do Comitê Para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco, realizada em Assunção, Paraguai.

Autoridades comemoram

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, comemorou o reconhecimento.

“É uma maneira muito especial de preservar a nossa memória, a sabedoria do nosso povo”, disse em entrevista à EBC.

Já o presidente do Iphan, Leandro Grass, valorizou as mãos responsáveis pela produção do alimento.

“Por trás da história do queijo minas nós temos a história do Brasil e da agricultura familiar.”

Com o reconhecimento, Leandro acredita que é um passo a mais para valorizar o país.

“Um grande viva às comunidades produtoras do queijo artesanal, este alimento que nos traz tantos saberes memórias e a preservação da agricultura familiar.”

O Queijo Minas

O Queijo Minas é um queijo produzido artesanalmente e se destaca foi ter um método de produção cuidadoso e muito tradicional.

A produção normalmente é feita com leite de vaca cru, mas também podem existir variações com leite de cabra.

O alimento pode ser encontrado em duas versões: frescal e curado. O frescal é um pouco mais cremoso, tem textura macia e sabor suave.

Já o curado, é mais intenso e tem um sabor mais forte, devido ao seu tempo de maturação maior.

O Queijo Minas Artesanal tem uma produção muito tradicional e engloba mais de 100 cidades. – Foto: William Dias







