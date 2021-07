Vacina contra a Covid-19 é disponibilizada para pessoas acima dos 23 anos em Rio Branco nesta terça

Grávidas e mulheres com menos 45 dias no pós-parto podem tomar a vacina na Urap Ary Rodrigues, também das 8h às 16h.

Além das unidades de saúde que vacinam e o drive-thru montado em frente ao 7º BEC, o Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac) continua a ser ponto de vacinação para aplicar a segunda dose da vacina.

A prefeitura retomou a aplicação da primeira dose do imunizante nesse sábado (17) após quatro dias suspensa devido à falta de doses.

Pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 45 dias e as que tomaram a CoronaVac há 28 dias podem buscar uma das unidades de saúde.

A superintendência do Ministério da Saúde no Acre informou, nesta segunda (19), que o estado vai receber mais dois lotes de vacina do governo federal ainda esta semana.

Pontos de aplicação da 1ª e 2 ª dose da AstraZeneca:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimental

Urap Maria Barroso

Urap São Francisco

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Urap Bacurau

Urap Valdeiza Valdez

Policlínica Barral y Barral

Drive thru em frente ao 7º BEC

Centro de Convenções da Ufac

Aplicação da 2ª dose da CoronaVac:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 433.177 até este domingo (18), sendo 322.949 da primeira dose e 102.329 da segunda. Rio Branco aplicou 214.141 doses e Cruzeiro do Sul 50.043.