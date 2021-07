Com mais duas mortes, Acre tem 1.779 mortos pela Covid até esta segunda (19), aponta boletim

O Acre registrou, nesta segunda-feira (19), 49 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Assim, o número de infectados pelo coronavírus saiu de 86.680 para 86.729, segundo dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Duas pessoas morreram vítimas da doença fazendo com que o número de mortos chegue a 1.779 em todo o estado.

No total, 53 pacientes estão internados nas unidades e saúde do estado, dos quais 44 com teste positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia, 82.960 pessoas já receberam alta médica da doença.

Há 13 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 9.696,1 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 199 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2,1%.