Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 disponíveis em Rio Branco nesta terça-feira (15)

Com relação às pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, o levantamento mostra que o estado já atingiu a marca de 88,92% de vacinados. A meta é aplicar a 1ª dose em 690.834 pessoas e 614.308 já tomaram.

Sobre a segunda dose, 70,96 do público-alvo se imunizou. o que corresponde a 490.225 mil pessoas do total de 690.834.

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Segunda dose da Astrazeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.201.285 doses na população até esta sexta (11), data da última atualização. Das doses, 600.451 pessoas tomaram a primeira dose, 481.983 a segunda, 12.446 a dose única e 102.434 dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Por G1 Ac