Vendedores ambulantes aproveitam oportunidade de renda extra durante o Carnaval da Família

A atuação estratégica e contínua do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) durante o período de Carnaval envolveu todo o efetivo da cooperação. De acordo com o comandante do CBMAC, cel. Charles Santos, todo o planejamento foi elaborado com 30 dias de antecedência, levando em consideração o atual cenário de risco para alagamentos, enxurradas e inundações em diversas regiões do Estado, considerando que 2024, do total de 22 municípios, 19 foram afetados pelas enchentes.

“Durante os dias de festividade, nossas equipes permanecem atentas e atuam de maneira integrada com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública (SISP) e nos locais onde Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não está presente, estamos realizando o atendimento, reforçando a proteção dos foliões e assegurando um ambiente seguro para todos. Nosso trabalho preventivo abrange o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), o combate a incêndios e a fiscalização de edificações, com vistorias realizadas antecipadamente para garantir que todos os espaços estejam seguros para o público”, pontuou o comandante do CBMAC.

Sobre a averiguação e atuação diária das equipes dentro da Praça da Revolução, local em que ocorre o Carnaval da Família 2025 que este ano é promovido pelo governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o capitão do CBMAC, Roger Santos, explicou que: “O intuito dos Bombeiros no carnaval é fazer ações de prevenção, onde a gente conversa com os donos de restaurantes, os ambulantes, para verificar se eles sabem usar o extintor e o que fazer diante de uma ocorrência de incêndio ou acidente elétrico. Para além disso, a gente assegura que os preventivos do local estão em dia com os extintores, rotas de saída e os batalhões”.

Com relação as orientações passadas aos microempreendedores durante o Carnaval, o capitão Santos explicou: “Estamos abordando antes do público realmente chegar e é uma conversa muito informativa para verificar se eles sabem o que fazer diante de alguma situação como choque elétrico ou princípio de incêndio. Caso eles não saibam, a gente faz a demonstração de como funciona o tintor ou medidas paliativas, como usar um lençol ou um pano úmido em cima do foco de calor, então é uma atividade preventiva que vem surtindo efeito”, destacou.

O microempreendedor Saulo Gonçalves, conta que anualmente participa do Carnaval com a venda de bebidas e perguntado sobre o trabalho preventivo do Corpo de Bombeiros, ele ressalta: “Para nós é ótimo essas orientações, às vezes a pessoa não sabe, utilizar o extintor e com a orientação deles fica melhor para nós, pois, caso aconteça um acidente assim, as pessoas já sabem como agir”, declarou.

Preparativos para o Carnaval

O Corpo Bombeiros, para além da guarnição que está no Carnaval da Família, ele permanece com os trabalhos dos batalhões, no qual atendeu também o bloco ‘Vai quem quer’ que ocorreu no último domingo no bairro Tucumã em Rio Branco.

“Mesmo diante desse desafio, estruturamos uma operação extraordinária que garante tanto a segurança da população nos eventos quanto a continuidade das nossas missões em todo o Acre. Estamos atuando com presença efetiva nas unidades operacionais de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Sena Madureira, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó e Tarauacá, cobrindo todas as localidades onde ocorrem os eventos de Carnaval, atendendo também a solicitação Mâncio Lima”, acrescento o Cel. Santos.

Ações do CBMAC em todo o estado

O comandante Charles Santos relata que a missão vai além dos eventos urbanos. O CBMAC segue prestando atendimento em todo o estado, inclusive em áreas de difícil acesso. “Nas últimas 48 horas, foi realizado operação com atendimento em locais de difícil acesso, sem a possibilidade de tráfego de ambulância ou pick up , o CBMAC acessou de quadriciclo para salvar vítimas de disparo de arma de fogo , parturiente, entre outras eventos no interior do Estado. Nos últimos dias, também realizamos operações de resgate em áreas alagadas, buscas por pessoas desaparecidas, atendimentos pré-hospitalares e mergulhos operacionais em rios e igarapés, garantindo socorro imediato a quem mais precisa, muitas vezes em locais de extrema complexidade. Cada ocorrência reforça nosso compromisso com a vida e a segurança dos acreanos. Além disso, já temos nosso Plano de Operação de Resposta a Desastres totalmente preparado e em prontidão, caso seja necessária uma resposta imediata a possíveis enxurradas ou inundações”, finalizou Charles Santos.

