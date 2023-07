Vidente prevê Gleici Damasceno eleita prefeita de Rio Branco com votação recorde daqui 9 anos

Antônio Carlos recebeu alta do Hospital do Juruá nesta quarta-feira (22), após ter levado um tiro no abdômen na última sexta (17) na zona rural de Feijó.

Capa: Carlinhos recebeu alta do Hospital do Juruá nesta quarta-feira (22) — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre.

O policial civil Antônio Carlos, de 37 anos, baleado no abdômen na última sexta-feira (17) em uma fazenda de Feijó, interior do Acre, recebeu alta do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta quarta (22). Carlinhos, como é mais conhecido, vai ficar temporariamente na casa de um colega de profissão em Cruzeiro do Sul.

Na sexta, policiais civis de Feijó foram até o Seringal Curralinho, colocação carvão, na zona rural, cumprir um mandado de busca e apreensão. Um fazendeiro tinha buscado a polícia após bois de sua propriedade entrarem na fazenda do vizinho.

O fazendeiro se negou a entregar os animais e ainda disse que faria a devolução apenas na presença da polícia. Ao chegarem na propriedade, os policiais foram recebidos a tiros pelo fazendeiro e o filho dele, que atirou em Carlinhos e acabou morto na retaliação.

Por conta dos ferimentos, o policial foi transferido em um avião do governo para o Hospital do Juruá, na noite de sexta.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre em Cruzeiro do Sul, o delegado Railson Ferreira disse acreditar que os policiais foram vítimas de uma emboscada, que o fazendeiro já o aguardava armado e pronto para atirar. O suspeito foi preso e levado para o presídio de Tarauacá.