Barcelona contrata jogador para time B com multa de rescisão no valor de R$ 2 bilhões

O Barcelona surpreendeu o mercado da bola nesta semana ao anunciar a contratação do jovem atleta Mikayil Faye, de 18 anos. O atleta senegalês, revelado no Diambers, da Gâmbia, é tido com uma grande promessa em potencial, e estava no Kustosija Zagreb, da Croácia. O jogador assinou contrato com o clube catalão até 2027 e o valor da negociação, segundo a imprensa espanhola, foi de 5 milhões de euros fixos (R$ 26,3 milhões na cotação atual).

Ao todo, Faye disputou 13 jogos com o Kustosija Zagreb, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol croata. Além disso, o jogador tem convocações para representar a seleção sub-17 de Senegal.O atleta realizou exames médicos no no Hospital de Barcelona e no departamento médico do Centro de Treinamento Joan Gamper, e já está apto para integrar o elenco do Barça Atlètic, o time B do Barcelona, que disputa a divisão Segunda Bm equivalente à 3ª divisão espanhola, competição presente no melhor sites de apostas de acordo com sua convicção.

Apesar de ir para o time B, há uma expectativa de que o jogador siga o mesmo rumo de jogadores como Ansu Fati, Sergi Roberto, Ronald Araujo dentre outros que atuaram pelo time B do clube catalão e, posteriormente, subiram para a equipe principal e se consolidaram como nomes importantes no elenco.

O Barça Athletic, na temporada 2022/23, ficou na quarta colocação do Grupo 2 da Segunda B, com 61 pontos em 38 jogos disputados. Vale lembrar que a equipe não pode chegar a disputar a La Liga, pois é permitido apenas que um elenco de clube dispute esta divisão. Por isso, o principal objetivo tanto do Barcelona quanto de outras equipes ao colocar times alternativos nas divisões inferiores é avaliar e dar minutos de jogos para atletas, com o intuito de desenvolvê-los para uso futuro.