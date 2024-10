Votações iniciais queimadas em supostos ataques em Washington e Oregon | Eleições dos EUA 2024

Primeiro-Ministro Húngaro Viktor Orbán chegou em Geórgia na segunda-feira, à medida que a turbulência política aumenta após uma eleição disputada que foi marcada por violência e acusações de fraude eleitoral e intimidação.

Orban chegou à capital Tbilisi dois dias após a decisão O partido Georgian Dream declarou que havia vencido as eleições nacionais do país com quase 54% dos votos. A Comissão Eleitoral Central do país confirmou o resultado. Contudo, os observadores internacionais – incluindo a OSCE – citaram inúmeras falhas.

A presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, recusou-se a reconhecer o resultado das eleições de sábado Imagem: Irakli Gedenidze/REUTERS

Os partidos da oposição contestam veementemente os resultados, com Presidente Salome Zourabichvili prometendo não reconhecer a contagem e insistindo que se tratava de uma “operação especial russa”. Por sua vez, Orban parabenizou o Georgian Dream horas antes da publicação dos resultados oficiais no domingo, elogiando sua “vitória esmagadora”.

Manifestantes vaiam Orban em Tbilisi

Manifestações em massa estão atualmente em andamento na capital e um vídeo online parece mostrar Orbán sendo ruidosamente vaiado ao sair de seu hotel na noite de segunda-feira.

A votação do fim-de-semana foi vista como algo que poderia determinar se a Geórgia iria parar o seu retrocesso democrático e regressar ao caminho da integração na UE, ou se cairia no autoritarismo dentro da esfera de influência da Rússia.

O resultado da votação foi um choque para a Europa, uma vez que os eleitores georgianos pareciam afastar-se dos partidos pró-UE que, segundo o nacionalista Sonho Georgiano, arrastariam a Geórgia para um confronto com a Rússia.

O Kremlin negou na segunda-feira acusações de interferênciainsistindo que o Ocidente estava tentando desestabilizar o país.

A Rússia invadiu a Geórgia – anteriormente parte da União Soviética – em 2008 e continua a controlar cerca de 20% do território do país. O fundador e chefe do Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, um bilionário obscuro que fez fortuna na Rússia, é visto como amigo do Kremlin, apesar de ter prometido oficialmente levar a Geórgia para a UE.

Borrell da UE: ‘Orban não representa a União Europeia’

Orbán, que atualmente ocupa a presidência rotativa da UE e na semana passada comparou Bruxelas aos soldados soviéticos invasoresrecorreu à plataforma de mídia social X na segunda-feira para escrever: “A Geórgia é um estado conservador, cristão e pró-Europa. Em vez de sermões inúteis, eles precisam do nosso apoio no seu caminho europeu.”

Orbán é frequentemente em desacordo com os parceiros da UE e da NATO pelas suas próprias tendências autoritárias, bem como pelas suas aberturas em relação ao presidente russo Vladímir Putin. O líder húngaro não coordenou a sua visita a Tbilisi com Bruxelas, o que levou o principal diplomata da UE, Josep Borrell, a afirmar: “Independentemente do que o Sr. Orbán possa dizer durante a sua visita, ele não representa a União Europeia.

Orbán causou irritação semelhante em Julho ao iniciar a sua própria “missão de paz” a Moscou e Pequim depois de assumir a presidência rotativa de seis meses, mas sem consultar previamente os parceiros da UE.

Os EUA, a UE e a OTAN exigiram uma investigação completa sobre as irregularidades de votação relatadas durante a votação do fim de semana.

