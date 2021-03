WhatsApp e Instagram sofrem instabilidade e deixam usuários sem acesso

Usuários do WhatsApp e do Instagram relataram queda no serviço nesta sexta-feira (18). No Twitter, a queda dos aplicativos já consta entre os assuntos mais comentados do microblog.

O Messenger, que assim como o WhatsApp e o Instagram pertencem ao Facebook, também enfrenta instabilidade. O WhatsApp por exemplo já voltou a funcionar, mas outras redes ainda apresentam instabilidade.

O site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online e reúne relatos de problemas e instabilidades, registrou um pico de reclamações sobre o WhatsApp a partir das 14 horas [horário de Brasília] desta sexta-feira.

Entre os problemas mais relatados estão o acesso ao WhatsApp e o envio de mensagens. Cerca de 28% das reclamações, até às 15 horas [horário de Brasília], relatam falha geral ao acessar o aplicativo.