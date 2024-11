Xabi Alonso: ‘Adoro Liverpool, mas não tenho tempo para turismo’ | Xabi Alonso

Andy Hunter



Xabi Alonso assumiu o centro das atenções em Anfield com elegância, considerou suas opções e mudou de jogo em um instante. Se a bola estivesse a seus pés, seria como se ele nunca tivesse estado ausente, mas foi na questão da sucessão de Jürgen Klopp como técnico do Liverpool que o ex-meio-campista do clube mostrou os toques mais hábeis.

Alonso voltou ao Bayer Leverkusen, adversário do Liverpool na Liga dos Campeões na noite de terça-feira, 15 anos depois de encerrar um capítulo de sua carreira, sinônimo de estilo, Istambul e um relacionamento intuitivo com Steven Gerrard. Ele poderia ter voltado mais cedo se o Liverpool tivesse recebido algum incentivo de que poderia estar em busca de um novo emprego neste verão. Não era uma possibilidade que ele cogitasse na época ou desejasse revisitar em sua coletiva de imprensa pré-jogo, na segunda-feira.

“Na época eu estava focado em algo grande com o Leverkusen”, disse o homem que transformou a sorte do clube alemão e foi a escolha popular para suceder Klopp no ​​início deste ano, antes de Arne Slot assumir o cargo e começar a correr.

“Vamos falar sobre o jogo de amanhã, é mais interessante do que o meu futuro”, disse Alonso. “Vamos falar dos grandes jogadores dos dois lados, é isso que está na minha cabeça. Para nós é um grande desafio vir aqui. Liverpool neste momento é um dos melhores, senão o melhor da Europa, eles estão mostrando isso numa Premier League e na Liga dos Campeões muito fortes. É um bom elenco, um bom treinador. Em Anfield, é um grande desafio.”

Uma vantagem de Klopp ter informado a hierarquia do Liverpool sobre sua decisão de renunciar em novembro passado foi o tempo que lhes proporcionou para sondar potenciais sucessores. O Liverpool foi informado no início da busca que Alonso não tinha planos de deixar o Leverkusen no final da temporada 2023-24. Em vez disso, a devida diligência começou de forma privada no Slot do Feyenoord. Um impressionante início de 13 vitórias nos primeiros 15 jogos do treinador do Liverpool garantiu que o clamor pelo regresso de Alonso fosse esquecido. Mas a reputação do elegante basco em Anfield é elevada.

O treinador do Leverkusen disse: “É ótimo estar de volta depois de alguns anos. É sempre especial. Você percebe o desenvolvimento do clube, as novas arquibancadas estão incríveis. Com certeza amanhã é um grande jogo contra o Liverpool em um grande momento, não pode ficar muito melhor do que isso. Não estou pensando muito (em como ele será recebido). Estou pensando mais em como me preparar para o jogo. Posso pensar em minhas memórias quando for caminhar ou correr amanhã. Conheço a cidade, adoro e ainda tenho amigos aqui, mas não tenho tempo para turismo.”

Xabi Alonso enfrenta uma vitória emocionante depois de ajudar a pôr fim à longa espera do Leverkusen pela glória na Bundesliga. Fotografia: Martin Meissner/AP

Alonso tem credenciais genuínas para respaldar seu apelo popular ao Liverpool. E ao Real Madrid, que também está relacionado com o reencontro com o seu antigo médio pós-Carlo Ancelotti. Tendo assumido o seu primeiro cargo de gestão sénior em outubro de 2022 com o Leverkusen na zona de despromoção, o jogador de 42 anos levou o clube ao seu primeiro título da Bundesliga 18 meses depois, quebrando no processo a permanência de 11 anos do Bayern Munique no troféu. Sua primeira temporada completa terminou com uma dupla doméstica, graças à vitória na final da DFB-Pokal.

A atual campanha abriu com a taça da Supercopa da Alemanha. Quatro empates nos últimos cinco jogos do campeonato, no entanto, além de uma derrota para o Leipzig que encerrou a série de 35 jogos sem perder do Leverkusen na Bundesliga, deixaram o atual campeão sete pontos atrás do Bayern, no quarto lugar. Mas eles estão invictos há sete jogos fora de casa em todas as competições nesta temporada.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

“Ele é especial, isso está claro”, disse Slot sobre o primeiro candidato ao cargo que conseguiu. “Se você vai para um clube que estava no último lugar da liga e com os mesmos jogadores leva-os até o topo sem gastar tanto dinheiro, trazendo apenas um ou dois jogadores muito bons, e depois a temporada que eles tiveram, só perdendo em a final da Liga Europa, isso mostra que ele é especial.

“É difícil para mim dizer o que o torna especial porque ainda não o enfrentei e não trabalhei com ele. O que pode ser a situação é que ele trabalhou com treinadores muito bons no passado, ele era um jogador com uma visão incrível do jogo, sabia quando estar onde e jogou ao mais alto nível, por isso conhece e compreende como esses jogadores se sentem. em determinados momentos. Isso provavelmente contribui para o que faz dele um bom gestor.”