Trabalhadores da Boeing iniciam votação sobre última oferta para encerrar greve | Notícias da Aviação

Richard Luscombe in Miami



Os meteorologistas publicaram um alerta de furacão no Caribe na tarde de segunda-feira, depois que uma perturbação no final da temporada ao sul de Cuba se transformou na tempestade tropical Rafael e se concentrou na costa do Golfo dos EUA.

A 17ª tempestade nomeada de uma temporada hiperativa de furacões no Atlântico trará fortes chuvas para Jamaica e o Ilhas Cayman antes de se transformar em um furacão e provavelmente atingir Cubadisse o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

Os meteorologistas prevêem que provocará fortes chuvas em partes dos EUA ao longo do Golfo do México, com projeções de longo prazo mostrando a costa da Louisiana, incluindo Nova Orleães, e Mississippi no chamado cone de preocupação.

Um alerta de furacão estava em vigor para o Ilhas Caymanenquanto Cuba foi colocada sob vigilância de furacão e um alerta de tempestade tropical foi publicado para a Jamaica.

Na tarde de segunda-feira, Rafael estava a cerca de 280 quilômetros ao sul de Kingston, Jamaicacom ventos máximos sustentados de 45 mph (72 km/h) e movendo-se para norte a 9 mph.

Esperava-se que a tempestade se aproximasse da Jamaica na noite de segunda-feira e chegasse perto ou sobre as Ilhas Cayman entre terça e quarta-feira, com força próxima de um furacão.

Embora os modelos meteorológicos sugiram que o centro da tempestade poderia eventualmente atingir a costa entre a Louisiana e a borda oeste do Panhandle da Flórida, as temperaturas do ar seco e da água na casa dos 70 Fahrenheit poderiam causa enfraquecerá rapidamente à medida que se move para o norte.

“É muito cedo para determinar quais impactos Rafael poderia trazer, se houver, para partes da costa norte do Golfo. Os residentes nesta área devem monitorar regularmente as atualizações da previsão”, escreveu Larry Kelly, especialista do NHC, em uma atualização da tarde.

“Rafael trará áreas de fortes chuvas para partes do oeste do Caribe, incluindo Jamaica e Cuba até o meio da semana, onde inundações e deslizamentos de terra são possíveis. Chuvas fortes se espalharão pela Flórida e áreas adjacentes do sudeste dos EUA no meio ou no final da semana.”

Kelly disse que totais de 3 a 6 polegadas e até 9 polegadas eram esperados localmente na Jamaica e em partes de Cuba.

Anualmente, as temporadas de furacões devem durar pelo menos até 30 de novembro. Os furacões que se formam nas fases finais dessas estações têm sido observados com mais frequência durante a crise climática em curso, estimulados principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

Os grandes furacões Helene, em Setembro, e Milton, no mês passado, seguiram caminhos semelhantes nas Caraíbas e fortaleceram-se significativamente no Golfo do México antes de atingirem a costa oeste da Florida. Os modelos de previsão, no entanto, mostram Rafael como uma tempestade mais fraca, afastando-se da Flórida.

No lado oposto do Oceano Atlântico, a ex-tempestade tropical Patty dissipou-se num ciclone pós-tropical na segunda-feira. Embora já não seja um sistema tropical, previa-se que os seus remanescentes provocassem fortes chuvas em partes de Portugal e no oeste de Espanha.

A Associated Press contribuiu para este relatório